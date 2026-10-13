Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

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Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin kazanma ihtimalleri açıklandı
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları öncesinde Opta'nın binlerce simülasyona dayanan tahminleri gündem oldu. Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki galibiyet ihtimali yüzde 13,4 olarak hesaplanırken Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında kazanma olasılığı yüzde 22,1 olarak belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray'ın Barcelona, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa ile karşılaşacağı kritik mücadeleler öncesinde futbol veri analiz şirketi Opta'nın tahminleri dikkat çekti. Binlerce simülasyon sonucunda ortaya çıkan verilere göre iki Türk temsilcisinin de karşılaşmalarında rakipleri favori gösterildi.

GALATASARAY'A YÜZDE 13,4 GALİBİYET ŞANSI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Opta'nın simülasyonlarına göre sarı-kırmızılıların güçlü rakibi karşısında galibiyet elde etme ihtimali yüzde 13,4 olarak hesaplandı. Barcelona'nın mücadeleyi kazanma olasılığı yüzde 68,9 olarak belirlenirken karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma ihtimali yüzde 17,7 olarak öngörüldü.

FENERBAHÇE'NİN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 22,1

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak. Opta'nın tahminlerine göre sarı-lacivertlilerin deplasmandan galibiyetle ayrılma ihtimali yüzde 22,1 olarak hesaplandı. Ev sahibi Aston Villa'nın kazanma olasılığı yüzde 55,1, karşılaşmanın beraberlikle tamamlanma ihtimali ise yüzde 22,8 olarak belirlendi.

GalatasarayFenerbahçeBarcelonaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • albatros albatros :
    aramız bozuk ama kanımız bozuk değil. fransızların kurduğu fetösaray karşısında barcelonaya başarılar diliyoruz :)) 19 7 Yanıtla
    Niyazi Işık Niyazi Işık:
    Kan testi yaptırmana gerek yok; karakterin yorumundan belli oluyor. Başkasına düşmanlık ederek kendine kimlik edinmişsin. Mesele kan değil, şahsiyet meselesi! :)) 0 4
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Barcelona'nın işi zor olacak. İnşallah kulakları sağır eden seyirci desteğiyle Galatasaray kazanır. 6 10 Yanıtla
  • Barış AKDENİZ Barış AKDENİZ:
    Şu ihtimal tablosu bile kanatlıların susmasına yeter ama susmazlar. Hani fıkrada diyor ya “uçmayı bilmiyorsan neden binelik yapıyorsun” bunlar her zaman binelik peşinde 2 6 Yanıtla
    Doç Dr Yücel Özen Doç Dr Yücel Özen:
    % 13 e seviniyor musun? 0 3
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    bu aksamki mac 1-0 gassaray butun mal varliginizi bu skora basin demedi demeyin 0 5 Yanıtla
    Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    çöpe atacak param yok 2 0
    Niyazi Işık Niyazi Işık:
    1-0 derken arada tire var mı, yok mu:) 1 1
  • Eray Barkin Eray Barkin:
    ikisi de berabere.!! 0 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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