Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray'ın Barcelona, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa ile karşılaşacağı kritik mücadeleler öncesinde futbol veri analiz şirketi Opta'nın tahminleri dikkat çekti. Binlerce simülasyon sonucunda ortaya çıkan verilere göre iki Türk temsilcisinin de karşılaşmalarında rakipleri favori gösterildi.

GALATASARAY'A YÜZDE 13,4 GALİBİYET ŞANSI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Opta'nın simülasyonlarına göre sarı-kırmızılıların güçlü rakibi karşısında galibiyet elde etme ihtimali yüzde 13,4 olarak hesaplandı. Barcelona'nın mücadeleyi kazanma olasılığı yüzde 68,9 olarak belirlenirken karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma ihtimali yüzde 17,7 olarak öngörüldü.

FENERBAHÇE'NİN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 22,1

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak. Opta'nın tahminlerine göre sarı-lacivertlilerin deplasmandan galibiyetle ayrılma ihtimali yüzde 22,1 olarak hesaplandı. Ev sahibi Aston Villa'nın kazanma olasılığı yüzde 55,1, karşılaşmanın beraberlikle tamamlanma ihtimali ise yüzde 22,8 olarak belirlendi.