Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

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Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi. Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecinde olan Belçikalı golcü, takımın son antrenmanında sahaya çıkmadı.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde Romelu Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LUKAKU SON ANTRENMANA KATILMADI

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Tecrübeli futbolcu, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışmak yerine salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lukaku'nun son antrenmanda takımla çalışmaması, kritik karşılaşma öncesinde forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Belçikalı yıldızın Aston Villa karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Romelu LukakuFenerbahçeRizesporSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    mühim değil Kırkpınar a daha çok var iyileşir ozamana kadar 0 0 Yanıtla
  • Murat Türk Murat Türk:
    Neydiki ne oldu yokluğu varlığından daha iyi hissedilmeyecek bile kerem de dahil!!!!! 0 0 Yanıtla
  • Tandogan Dogan Tandogan Dogan:
    olacagi buydu.yasli oyuncu devamli risk altindadir 0 0 Yanıtla
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