90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor - Son Dakika
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90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

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90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
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İspanya LaLiga'da Levante ile Sevilla arasında oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Sevilla'nın 2-0 öne geçtiği mücadelede asıl heyecan uzatma dakikalarında yaşandı. 90. dakikadan sonra gelen 3 gol, kırmızı kart ve 99. dakikadaki son saniye golü, karşılaşmayı unutulmaz bir mücadeleye dönüştürdü.

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla arasında oynanan mücadele, futbolseverlere inanılmaz anlar yaşattı. Ciutat de València Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla iki farklı üstünlük yakalamasına rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın özellikle uzatma dakikalarında yaşananlar, maçın önüne geçti.

SEVILLA İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Mücadeleye hızlı başlayan Sevilla, 12. dakikada Robbie Ure'nin golüyle 1-0 öne geçti. Levante savunmasında Ndukwe'nin yaptığı hatalı geri pası değerlendiren İskoç futbolcu, takımını üstünlüğe taşıdı.

Konuk ekip, 53. dakikada Félix Correia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Robbie Ure'nin kafa pasında topu ağlara gönderen Correia, skoru 2-0 yaptı.

LEVANTE GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

Ev sahibi Levante, ikinci golün ardından oyundan kopmadı. 57. dakikada sahneye çıkan Iván Romero, kaleci Odysseas Vlachodimos'u mağlup ederek farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda beraberlik için baskısını artıran Levante, aradığı golü uzatmalarda buldu.

90. DAKİKADAN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın sonuna eklenen uzatma dakikaları, futbolseverlerin uzun süre unutamayacağı anlara sahne oldu. 92. dakikada Dela'nın ceza sahası dışından attığı golle Levante skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Sevilla'nın yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 94. dakikada Isaac Romero'nun golüyle yeniden öne geçerek skoru 3-2 yaptı.

99. DAKİKADA İNANILMAZ SON!

Sevilla, uzatma dakikalarında yeniden üstünlüğü yakalamasına rağmen galibiyeti koruyamadı. Maçın ilk golünde yaptığı hatayla dikkat çeken Ndukwe, bu kez 99. dakikada sahneye çıktı. Ceza sahasında yaşanan karambolde topu ağlara gönderen savunmacı, takımına beraberliği getirdi. Böylece Levante, 99. dakikada bulduğu golle Sevilla karşısında 3-3'lük beraberliği kurtardı. Uzatma bölümünde yaşanan kırmızı kart da karşılaşmanın dikkat çeken olayları arasında yer aldı.

SEVILLA GALİBİYETİ SON SANİYEDE KAÇIRDI

Karşılaşmada önce 2-0, ardından 3-2 öne geçen Sevilla, üstünlüğünü koruyamadı. Özellikle 94. dakikada bulduğu golle galibiyete çok yaklaşan konuk ekip, 99. dakikada gelen beraberlik golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.

Sevilla FCİspanyaLevanteSporSon Dakika

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