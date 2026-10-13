Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara alınmaması nedeniyle başlayan gerilim giderek büyüyor. Sosyal medyada yayılan son görüntülerde, bir okulun girişinde başörtülü kişilerin içeri girmesini engellemek amacıyla barikat kurulduğu görüldü.

Ülkenin farklı bölgelerinde benzer olayların yaşandığına ilişkin haberler de gündeme geliyor. Özellikle Celilabad bölgesindeki 9 No'lu Ortaokul'da başörtülü kız öğrencilerin okul kapısından geri çevrilmesi büyük tepki çekti. Veliler okul yönetimiyle görüşmek isterken kapıların kapatıldığı ve öğrencilerin evlerine gönderildiği aktarıldı.

DÜZENLEME KRİZ ÇIKARDI

Tartışmaların merkezinde Azerbaycan hükümetinin okul kıyafetlerine ilişkin yeni düzenlemeleri bulunuyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 2026'da devlet okullarındaki öğrenci kıyafetlerine yönelik kuralları değiştirdi. Düzenlemede okul üniformasının bütünlüğünü bozan veya eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafet unsurlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Ancak metinde başörtüsünü açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmamasına rağmen, bazı okul yönetimlerinin bu düzenlemeyi başörtülü öğrencilerin okula alınmaması şeklinde uyguladığı bildirildi. 6 Ekim'de öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin ayrı bir düzenleme de kabul edildi. Böylece tartışmalar yalnızca öğrencileri değil, eğitimcileri de kapsayacak şekilde genişledi.

ÖĞRETMENLERDEN BAŞÖRTÜLERİNİ ÇIKARMALARI İSTENDİ

Başkent Bakü ve Sumgayıt kentlerinde bazı başörtülü öğretmenlere, başörtülerini çıkarmaları veya görevlerinden ayrılmaları yönünde uyarılar yapıldığı öne sürüldü. Başörtüsü nedeniyle okulda çalışamayacağının kendisine söylendiğini anlatan öğretmen Zahra Hasanova, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek başörtüsü takmanın kişisel tercihi olduğunu ve bu kararı kendisinin vermesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan başka görüntülerde ise öğrencilerin öğretmenlerine sarılarak ağladığı ve okula alınmayan eğitimcilere destek verdiği görüldü. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşadığı bu durum, kıyafet kurallarının eğitim hakkı ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı.

ÖĞRENCİLER DERSLERİ BOYKOT ETTİ

Başörtüsü uygulamasına tepkiler bazı okullarda ders boykotuna dönüştü. Bakü'nün Balahani yerleşimindeki 69 No'lu okulda öğrenciler, başörtülü arkadaşlarının derslere alınmamasına tepki göstererek sınıflara girmedi. Öğrenciler, başörtüsünün eğitime engel olmadığını vurgulayan pankartlarla okul önünde protesto düzenledi.

Masallı bölgesindeki bazı okullarda da benzer dayanışma eylemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde başörtülü öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiği, bazı öğrencilerin ise arkadaşlarına ve öğretmenlerine destek olmak için derslere katılmadığı görüldü.

PROTESTOLARDA 37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Okullardaki uygulamalara yönelik tepkiler büyürken güvenlik güçlerinin müdahalesi de gündeme geldi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığının 12 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, okul kıyafetleriyle ilgili yaşanan olaylar kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınan kişilerin eğitim çalışanlarıyla tartışma çıkardığını, eğitim kurumlarına zarar verdiğini ve çalışmalarını engellemeye çalıştığını ileri sürdü. Kamu düzenini bozan eylemlerin organize edilmesi veya bu eylemlere aktif katılım kapsamında ceza soruşturması başlatıldığı belirtildi. Gözaltılar ise başörtüsü kısıtlamalarına karşı çıkan kesimlerin tepkisini daha da artırdı.

MÜSLÜMAN NÜFUSUN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU ÜLKEDE LAİKLİK TARTIŞMASI

Azerbaycan nüfusunun yaklaşık yüzde 96'sı Müslüman kimliğine sahip. Buna karşılık ülkenin anayasasında devletin laik niteliği esas alınıyor ve din özgürlüğü güvence altına alınıyor.

Hükümetin okul kıyafetlerine ilişkin düzenlemeleri laik eğitim anlayışıyla gerekçelendirmesi, dini özgürlükler ile devlet okullarındaki kıyafet standartları arasındaki sınırın nerede çizilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirdi.

Uygulamaya karşı çıkanlar, başörtüsü takan öğrencilerin eğitimden uzaklaştırılmasının ve öğretmenlerin mesleklerini sürdürebilmek için dini tercihlerinden vazgeçmeye zorlanmasının temel hakları ihlal ettiğini savunuyor.

Düzenlemenin savunulan gerekçesi ise devlet okullarında ortak kıyafet standartlarının ve laik eğitim ilkesinin korunması. Ancak başörtüsüne yönelik açık bir yasak bulunmaması, kuralların okullarda nasıl yorumlandığına ilişkin tartışmaları artırıyor.

TARTIŞMALAR SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Başörtülü öğrencilerin okul girişlerinde bekletildiği ve öğretmenlerin öğrencileriyle vedalaştığı görüntüler sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Bazı paylaşımlarda internet erişimine ve sosyal medya platformlarına kısıtlama getirildiği iddia edilse de Al Jazeera'nın aktardığına göre bu iddialar bağımsız internet gözlem kuruluşlarının verileriyle doğrulanmadı.

Azerbaycan'da yaşanan gelişmeler, okul kıyafetleriyle başlayan tartışmanın artık öğrenci protestoları, öğretmenlerin çalışma hakları ve gözaltılarla daha geniş bir toplumsal meseleye dönüştüğünü gösteriyor.