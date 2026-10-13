Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi - Son Dakika
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Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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Malatya Darende\'deki Tohma Kanyonu\'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi
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Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlarla dikkat çekiyor. Tohma Çayı çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçlarının renk cümbüşü dron ile görüntülendi.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi

RENK CÜMBÜŞÜ

Tohma Çayı'nın çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçları, sonbaharla birlikte renk değiştirdi. Çevresindeki doğal yaşamı besleyen Tohma Çayı'nın oluşturduğu vadi boyunca uzanan ağaçların renk cümbüşü, bölgeye farklı bir güzellik kattı. Tohma Kanyonu'nun sarp kayalıkları, çay yatağı ve sonbahar renklerine bürünen ağaçları, dron ile görüntülendi.

Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Malatya Darende'deki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Kaynak: AA
Kültür SanatDarendeMalatyaTurizmYaşamDoğaSon Dakika

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