İsrail'de seçim anketinde muhalefet bloku 67 sandalyeye ulaştı, iktidar 49'da kaldı - Son Dakika
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İsrail'de seçim anketinde muhalefet bloku 67 sandalyeye ulaştı, iktidar 49'da kaldı

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İsrail'de 27 Ekim seçimlerine iki hafta kala yayımlanan Kanal 12 anketine göre, Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli mecliste 67 sandalyeye ulaştı. İktidar koalisyonu 49 sandalyede kalırken, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalyeyle birinci oldu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere iki hafta kala yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli mecliste 67 sandalyeye ulaşarak iktidar koalisyonunun açık farkla önünde yer aldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan ankete göre, Netanyahu karşıtı blokta yer alan partiler, meclisteki (Knesset) 120 sandalyenin 67'sini elde etti.

Muhalefet blokunun sandalye dağılımında 54'ü Siyonist partilerden, 13'ü ise İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden oluştu.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun sandalye sayısı 49'da kalırken, "üçüncü kamp" olarak nitelendirilen oluşum 4 sandalye kazandı.

12 Ekim'de 18 yaş ve üzeri 509 kişilik temsil niteliğine sahip bir örneklem grubuyla gerçekleştirilen anketin maksimum hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi birinci sırada

Ankette parti bazındaki dağılımda, Gadi Eisenkot liderliğindeki "Yashar" Partisi 23 sandalye kazanarak birinci sıraya yerleşti.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ise bir önceki ankete göre 1 sandalye kaybederek 20 sandalyede kaldı.

Eski Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 13 sandalyelik konumunu korurken, Yair Golan liderliğindeki "Demokratlar" ile Avigdor Lieberman liderliğindeki "İsrail Evimiz" partileri dokuzar sandalye elde etti.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden Yusuf Cebbarin liderliğindeki "Ortak Liste" 8 sandalye kazanırken, Aryeh Deri liderliğindeki ultra ortodoks Yahudi (Haredi) partisi "Şas" ve Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı "Yahudi Gücü" partileri de 8'er sandalyeye ulaştı.

Yakov Asher liderliğindeki "Birleşik Tevrat Yahudiliği" 7 sandalye alırken, Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki "Dini Siyonizm ve Kimlik" ittifakı 6 sandalye kazandı.

Mansur Abbas liderliğindeki "Birleşik Arap Listesi" (Ra'am) ise 5 sandalye elde etti.

Böylece İsrail vatandaşı Filistinli listelerinin toplam meclis temsil sayısı 13'e ulaştı.

Yoaz Hendel ve Yaron Zelekha liderliğindeki "Yedek Askerler - Ekonomist" listesi ise 4 sandalye ile meclise giren diğer grup oldu.

Başbakanlık yarışında Eisenkot farkı açıyor

"Başbakanlık koltuğuna en uygun isim kim?" sorusuna verilen yanıtlarda Gadi Eisenkot, Netanyahu'ya karşı yüzde 45'e yüzde 35 ile üstünlük sağladı.

Bir önceki ankette 3 puan olan farkın 10 puana yükselmesi dikkati çekti.

Naftali Bennett de Netanyahu karşısında yüzde 37'ye yüzde 36 ile 1 puanlık üstünlük yakaladı.

Netanyahu ise Avigdor Lieberman karşısında yüzde 35'e yüzde 27 üstünlük sağlasa da aralarındaki farkın bir önceki anketteki 17 puandan 8 puana gerilediği belirtildi.

Kanal 12'nin haberinde, kararsız seçmen oranının yüzde 8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Netanyahu, Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak tanımlanan koalisyonun başbakanlığı görevini yürütüyor.

İsrail'de hükümet kurabilmek için mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA
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