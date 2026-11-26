Polonya'nın başkenti Varşova'da 22 yaşındaki Ukrayna vatandaşı bir genç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısında kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan genç yoğun bakıma alınırken, Polonya basını gencin Ukraynalılara ve Polonyalılara eşit muamele yapılmasını talep eden belgeler taşıdığını öne sürdü.

ÇEVREDEKİLER VE KORUMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay, Varşova'nın merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısında bulunan Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı binasının önünde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ve Devlet Koruma Servisi görevlileri yaralı gence müdahale ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, yaralanan kişinin 22 yaşında olduğunu doğruladı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ÇANTASINDAN TALEPLERİNİN YAZILI OLDUĞU BELGELER ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Polonya'nın Fakt gazetesinin resmi olmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna vatandaşı olan genç, beraberinde bazı taleplerin yazılı olduğu belgeler getirdi. Belgelerde Polonya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarına Polonyalılarla eşit muamele yapılması talebinin yer aldığı ileri sürüldü.

POLONYALI SENATÖRDEN AÇIKLAMA

Polonyalı Senatör Grzegorz Schetyna, İçişleri Bakanlığından edindiği bilgilere göre gencin Ukrayna vatandaşı olduğunu ve Polonya halkıyla bağını belgeleyen "Polonyalı Kartı"na sahip olduğunu açıkladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Varşova polisi olayın nedenini ve koşullarını belirlemek üzere soruşturma başlattı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.