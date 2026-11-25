Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşma, sarı-lacivertliler adına tarihi bir detaya sahne oldu. Mücadeleyle birlikte Emre Belözoğlu, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan ilk isim unvanını elde etti.

KULÜP TARİHİNDE ÖZEL DÖNÜM NOKTASI

Daha önce futbolcu olarak sarı-lacivertli formayla Devler Ligi sahnesinde boy gösteren Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında teknik adam sıfatıyla yer alarak kulüp tarihinde yeni bir sayfa açtı. Sarı-lacivertli camiada bu gelişme, Avrupa kupalarındaki kulüp hafızası açısından dikkat çekici bir istatistik olarak öne çıktı.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynanan mücadelede takımının başında sahaya çıkan Emre Belözoğlu, iki farklı görevle aynı organizasyonda kulüp tarihine adını yazdırmış oldu.