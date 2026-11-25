UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş, Batum’a ulaşmak için zorlu ve sıra dışı bir yolculuğu geride bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürcistan’a iniş yapamayan siyah-beyazlı kafile, Rize üzerinden karayoluna geçip Sarp Sınır Kapısı’nı aşarak konaklayacağı otele vardı.

İNİŞTEN VAZGEÇİLDİ, ROTA RİZE'YE ÇEVRİLDİ

Batum seferinde şiddetli türbülans ve elverişsiz hava koşulları yolculuğu kritik bir noktaya taşıdı. Havada bir süre tur atan uçak, kule izni ve hava şartları nedeniyle Batum’a inemedi ve Rize’ye geri döndü. Rize’de taraftarların karşıladığı Beşiktaş kafilesi, buradan otobüsle Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’na hareket etti. Sınır işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gürcistan tarafına geçen siyah-beyazlılar, yaklaşık sekiz saat süren yolculuğun sonunda Batum'daki otele ulaştı. Gecikme nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano’nun maç öncesi basın toplantısı da iptal edildi.

ÖNDER ÖZEN'DEN AÇIKLAMA

Otele varışın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Futbol Direktörü Önder Özen, hem uçakta yaşanan korkuyu hem de daralan dinlenme süresine rağmen takıma duydukları güveni dile getirdi.

''UÇAKTAN KORKMUYORUM SANIYORDUM AMA...''

Uçağa binmekten ilk defa korktuğunu belirten Önder Özen, ''Uçağı kullanan pilot çok akıllıca bir karar verdi ve son anda inişten vazgeçti. Bir tehlike atlattık. Yaklaşık sekiz saat süren bir yolculuk yaptık. Aslında bu bir iç saha maçı. Dinlenme süresinin çok kısıtlı olduğu doğru. İki günlük bir dezavantajımız var. Üstelik deplasmana çıkıyoruz ve sıkıntılı bir yolculuk geçirdik. Ben Beşiktaş takımına baktığımda bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum. Onlar bahanelerin arkasına sığınmayacaklar. İşlerini yapmaya çalışacaklar ve yapacaklar. Buna inanıyoruz. Hepsine güveniyoruz. Bahane yok. Uçakta korktuk. Ben uçaktan korkmuyorum sanıyordum ama ben de korktum. Hepimizin sevdikleri var. Çok şiddetli türbülanslar oldu. Uzun sürdü, panik yapanlar oldu. Doğal olarak herkes korktu. Daha önce böyle bir durum yaşamamıştım." dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş Kulübü, yaşanan zorlu yolculukla ilgili bir paylaşım yaparak "Hiçbir şimşek bizi yıldıramaz. Kartallar yüksekten uçar'' notunu düştü.