36 yaşında hayata veda eden dünyaca ünlü oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümünün ardından başlayan miras sürecinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun servetinin büyüklüğü ve mirasının kime kalacağı mahkeme belgelerine yansıdı.

VASİYET BIRAKMADAN HAYATINI KAYBETMİŞ

Rol aldığı yapımlarla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hayden Panettiere'nin ölümünün ardından mal varlığına ilişkin yasal süreç başladı. Mahkemeye sunulan belgeler, ünlü oyuncunun kişisel varlıklarının yanı sıra gayrimenkullerinin değerini de ortaya koydu. Mahkeme kayıtlarında Panettiere'nin herhangi bir vasiyet bırakmadan hayatını kaybettiği belirtildi. Oyuncunun mirasının yönetilmesi için Los Angeles'taki veraset mahkemesinde işlemler başlatıldı.

SERVETİ 6,2 MİLYON DOLARI AŞTI

Ünlü oyuncunun yıllar içerisinde edindiği mal varlığının toplam değeri, mahkemeye sunulan mali belgelerle ortaya çıktı. Panettiere'nin kişisel varlıklarının değeri 5 milyon 208 bin 519 dolar, gayrimenkullerinin değeri ise 1 milyon 23 bin 600 dolar olarak hesaplandı. Bu rakamlarla birlikte Hayden Panettiere'nin geride bıraktığı toplam servetin 6 milyon 232 bin 119 dolar olduğu belirlendi. Mahkeme dosyasındaki mali bilgilerde ayrıca oyuncunun kişisel mülklerinden yıllık yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği de belirtildi.

MİLYONLUK SERVETİN TEK VARİSİ 11 YAŞINDAKİ KIZI

Henüz 36 yaşındayken hayatını kaybeden Panettiere'nin milyonlarca dolarlık mal varlığının tek varisi, eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Kaya oldu. 11 yaşındaki Kaya, annesinin 6,2 milyon doları aşan mirasının tek hak sahibi olarak kayıtlara geçti. Kaya'nın henüz reşit olmaması nedeniyle mirasın yönetimine ilişkin işlemler mahkeme üzerinden yürütülüyor.

ESKİ PARTNERİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Hayden Panettiere'nin eski partneri ve kızının babası Wladimir Klitschko da miras sürecinde harekete geçti. Los Angeles'taki veraset mahkemesine başvuran eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu, kızının mirasının yönetilmesi için yasal girişimde bulundu. Oyuncunun vasiyet bırakmamış olması nedeniyle mirasın yönetimine ilişkin süreç mahkemenin değerlendirmesiyle devam ediyor.

HAYDEN PANETTIERE KİMDİR?

Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, özellikle "Heroes" ve "Nashville" dizilerindeki performansıyla dünya çapında tanındı. Kariyeri boyunca farklı yapımlarda rol alan oyuncu, televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer aldı. 36 yaşında hayatını kaybeden Panettiere'nin ardından başlayan miras süreci, mahkemeye sunulan yeni belgelerle birlikte yeniden dikkatleri üzerine çekti.