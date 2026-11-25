UEFA Uluslar Ligi’ndeki İtalya karşılaşmasının ardından Belçika Milli Takımı’na veda eden Fenerbahçe’nin golcüsü Romelu Lukaku’nun kararı hakkında Simon Mignolet ve Vincent Kompany’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

MIGNOLET: ''KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK''

Belçika basınından HLN’ye konuşan Belçika Futbol Federasyonu yöneticilerinden Simon Mignolet, Lukaku’nun bu kararı son iki maçta yaşananlara bağlı olarak almadığını ifade etti. Mignolet, "Ama bunun için Romelu'yu suçlamalı mıyız? Romelu, Belçika futbolunun efsanesi, en golcü oyuncumuz, her zaman takımımızda olmasını istediğimiz biri. Gelecekte kararından pişman olursa, ona kapımız her zaman açık" dedi.

KOMPANY: ''HAZARD GİBİ İSİMLERİN YANINDA YERİNİ HAK EDİYOR''

Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de Belçikalı bir gazetecinin Lukaku sorusunu yanıtladı. Maç hazırlıkları nedeniyle tüm detaylara hakim olmadığını dile getiren Kompany, "Romelu, Belçika futbolunun ve milli takımının efsanelerinden biri. Gelişimine ve 94 golle veda etmesine tanık olmak harikaydı. Ben başladığımda rekor 30 goldü. Bunu bir an için bir kenara bırakalım ve sadece olumlu yönlere odaklanalım. Romelu gibi biri emekli olduğunda, artık detaylar önemli olmuyor. Romelu, Eden Hazard gibi isimlerin yanında yerini hak ediyor." sözlerini sarf etti.

16 YILLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

İtalya mücadelesinin ardından milli takımı bıraktığını duyuran Lukaku, 16 yıl boyunca ülkesi için elinden geleni yaptığını belirterek takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve taraftarlara teşekkür etmişti. 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda forma giymekten gurur duyduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, milli takım kariyerine huzur içinde nokta koyduğunu açıklamıştı.