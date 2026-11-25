Nihat Doğan, bu kez dış görünüşündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının güzellik merkezinde yaptırdığı işlemlerin ayrıntıları ortaya çıktı.

KAŞLARINA KIL TEKNİĞİ UYGULANDI

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarındaki çıkışlarıyla da adından söz ettiren Nihat Doğan, güzellik merkezinin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcıya kaş tasarımından yüz bakımına kadar üç farklı işlem uygulandı. Doğan'ın kaşlarına microblading olarak bilinen kıl tekniğiyle kaş tasarımı yapıldı. Şarkıcının işlem öncesi ve sonrasındaki görüntülerinde özellikle kaşlarının daha belirgin bir görünüme kavuşması dikkat çekti.

YÜZÜNE İKİ FARKLI İŞLEM DAHA YAPTIRDI

Nihat Doğan, güzellik merkezindeki bakımını yalnızca kaş tasarımıyla sınırlı tutmadı. Merkez tarafından yapılan açıklamada şarkıcının yüzüne kolajen bakımı ve "Arc System" adı verilen bir uygulamanın da yapıldığı belirtildi.

TÜM İŞLEMLER TEK SEANSTA YAPILDI

Nihat Doğan'ın görünümündeki değişime ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri de işlemlerin tek seansta gerçekleştirilmesi oldu. Güzellik merkezi, görüntülerin "tek seans" sonrasına ait olduğunu belirtti. Merkez, şarkıcının yeni görünümünü ise "işlem sonrası anlık sonuç" olarak nitelendirdi. Görüntülerde özellikle kaş tasarımının ardından ortaya çıkan değişim ön plana çıktı.