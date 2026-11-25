Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle otomotiv servisine giden F.Ü.(26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödedi. Aracının kamera kayıtlarını inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının kendisini dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yeri sorumlusu ve 2 çalışan yakalanarak gözaltına alındı.

12 BİN LİRA ÖDEDİ, KAMERA KAYDINI İZLEDİ

Olay, 9 Kasım Pazartesi günü Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ü., aracının lastiğindeki hasar nedeniyle bir otomotiv servisine gitti. Burada lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeyen F.Ü., daha sonra aracındaki sesli kayıt özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceledi. Servis çalışanlarının işlemleri yapmadan aracında arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuştuklarını öne süren F.Ü., polise giderek şikayetçi oldu.

İŞ YERİ SORUMLUSU VE 2 ÇALIŞAN YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.