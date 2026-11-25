Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, önceki ülkedeki güvenlik düzenini değiştirecek önemli bir karar aldı. Zeydi’nin talimatıyla şehir merkezlerindeki askeri birliklerin mevzilerini boşaltması istenirken, güvenlik sorumluluğu tamamen İçişleri Bakanlığına devredildi. Aynı karar kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki tüm sınır kapılarının kontrolünün de Bağdat’taki federal makamlara geçmesi istendi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE PROTESTO GÖSTERİLERİ

Bağdat yönetiminin bu hamlesi, sınırın diğer tarafında yer alan Suriye’nin kuzeyindeki şehirlerde tepkiyle karşılandı. Başta Kamışlı olmak üzere bölgedeki pek çok yerleşim yerinde toplanan kalabalıklar, IKBY yönetimine destek vermek amacıyla sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.

ZEYDİ VE SADDAM'IN RESMİNİ YAKTILAR

Gösteriler sırasında Irak merkezi hükümetinin kararlarına yönelik tepkiler öne çıktı. Eylemlere katılan bir göstericinin Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ile eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in fotoğraflarını ateşe vermesi dikkat çekti.

ASKERİ BİRLİKLER ŞEHİRLERDEN ÇEKİLECEK

Irak Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, askeri birliklerden şehirlerdeki mevzilerini boşaltmak üzere hazırlıklara başlamalarını istendiği belirtilmişti.

Güvenlik sorumluluğunun ilgili kurumlarla koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığına bağlı birimlere devredilmesi ve görev değişiminin sorunsuz gerçekleştirilmesi talimatını verildiği aktarılmıştı. Bu süreçte vatandaşların güvenliğinin sağlanmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması gerektiği vurgulanmıştı.

SINIR KAPILARI FEDERAL MAKAMLARA DEVREDİLECEK

Öte yandan Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali el-Zeydi, Sınır Kapıları İdaresi'ne IKBY'deki tüm sınır kapılarının kontrolünü devralması talimatını vermişti. Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah en-Numan, alınan kararların Kuzey Petrol Şirketi'ndeki petrol kaçakçılığına ilişkin soruşturma komitesinin raporunun incelenmesinin ardından alındığını söylemişti.

Numan, alınan kararlar kapsamında Sınır Kapıları İdaresi'nin IKBY'deki tüm sınır kapılarının kontrolünü devralacağını açıklamıştı. Numan ayrıca Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerinde bulunan, federal Petrol Bakanlığı'na bağlı ancak güvenliği IKBY tarafından sağlanan tüm petrol sahalarının yönetiminin Bakanlık tarafından üstlenileceğini belirtmişti. Alınan kararlar kapsamında IKBY'ye, "yetki çakışmasının önlenmesi amacıyla federal Petrol Bakanlığı dışında ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına onay vermemesi" talimatı da verilmişti.

BARZANİ'DEN TEPKİ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ın bölgedeki sınır kapılarının kontrolünü devralmasına ve tartışmalı dört vilayette güvenliği IKBY tarafından sağlanan petrol sahalarının yönetimini üstlenmesine ilişkin kararları reddetmişti. Barzani, söz konusu kararların federal hükümet yetkililerinin son görüşmelerde kendisine söyledikleriyle çeliştiğini belirtmişti.

Zeydi, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Sınır Kapıları İdaresi Başkanı ile IKBY'ye komşu, petrol zengini Kerkük vilayetindeki bazı güvenlik yetkililerini de görevden almıştı. Irak Petrol Bakanlığına bağlı Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü ise görevden uzaklaştırılmıştı.