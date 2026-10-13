Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

Şanlıurfa'da hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan firari şüpheli Celal Çaltı (30), kaldığı rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonunda silahla karşılık verdi. Ekiplerle bir süre çatıştığı öne sürülen Çaltı, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Şüphelinin kendi silahıyla yaşamına son verdiği öğrenildi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Çankaya Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde meydana geldi. Hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan firari şüpheli Celal Çaltı'nın kaldığı odada silahlar bulunduğu yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeye zırhlı araçlar ve özel harekât ekipleri sevk etti. Rezidans çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak çağrıya uymayan şüpheli, polise silahla karşılık verdi.

ÇATIŞMANIN ARDINDAN ÖLÜ BULUNDU

Polis ekipleriyle bir süre silahlı çatışmaya girdiği öne sürülen Çaltı, olayın ardından kaldığı odada başından vurulmuş halde bulundu. Bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşındaki şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çaltı'nın çatışma sırasında kendi silahıyla yaşamına son verdiği öğrenildi.

YAKINLARIYLA POLİS ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Celal Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Şüphelinin yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Çaltı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.