Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi - Son Dakika
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Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

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Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi
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Norveç ordusunun askeri tatbikat için kiraladığı araçların, askerlerin hareketlerini, konumlarını ve askeri tesislerin girişlerinde kullanılan güvenlik kodlarını kaydettiği ortaya çıktı. En az ikisi Çinli Deepal markasına ait olan araçların hassas bilgileri hafızasında sakladığı belirlenirken, askerlerin güvenlik açığını fark etmelerine rağmen alternatif araç bulunamadığı için aynı otomobilleri kullanmaya devam ettiği öğrenildi.

Norveç'te eylül ayında düzenlenen ve olası bir savaş durumunda Oslo Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıkları kapsayan Hovedstad Tatbikatı'nda dikkat çekici bir güvenlik açığı yaşandı.

Norveç basınında yer alan habere göre, tatbikata katılan İç Güvenlik Kuvvetleri (Heimevernet) personeli, kiralık araçların çevrelerinde gerçekleşen askeri faaliyetleri görüntüleyip kaydettiğini keşfetti.

Askerlerin talep etmediği ve varlığından haberdar olmadığı kayıt sistemi, tatbikat boyunca hassas bilgileri araçların hafızasında sakladı.

ASKERİ TESİSLERİN GİRİŞ ŞİFRELERİ BİLE KAYDEDİLDİ

Araçların hafızasında bulunan görüntülerde askerlerin araçlara giriş çıkışları, kimleri taşıdıkları, hangi güzergâhları kullandıkları ve belirli noktalarda ne kadar süre kaldıkları yer aldı.

Ancak en ciddi güvenlik riski, askeri tesislerin giriş kapılarında ortaya çıktı. Askerlerin kapıları açmak için kullandığı güvenlik kodları da araçların kameralarına yansıdı.

Tatbikata katılan Teğmen Fredrik Blanck, Dagens Næringsliv'e yaptığı açıklamada, araçlarda kayıtlı videoları askerlerin fark ettiğini belirterek görüntülerde askerlerin hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğunu anlattı.

Blanck, bu kayıtların yabancı aktörlerin eline geçmesi durumunda askeri faaliyetlerin ve güvenlik düzenlemelerinin açığa çıkabileceği uyarısında bulundu.

Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

GÜVENLİK AÇIĞINI FARK ETTİLER AMA ARAÇLARI KULLANDILAR

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise askerlerin kayıtları fark ettikten sonra da aynı araçları kullanmaya devam etmesi oldu.

Norveç basınına göre, tatbikat sırasında yeterli sayıda alternatif araç bulunmaması nedeniyle kiralık otomobiller görevlerde kullanılmayı sürdürdü.

Tatbikatın ardından araçlarda bulunan görüntüler silindi. Ancak kayıtların yalnızca araçların kendi hafızalarında mı tutulduğu, yoksa başka sistemlere de aktarılıp aktarılmadığı kesinleştirilemedi.

Bu belirsizlik, askeri bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali konusunda endişelere neden oldu.

ÇİN BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Tatbikatta kullanılan araçların Hertz üzerinden kiralandığı, en az iki otomobilin Çinli Deepal markasına ait olduğu belirtildi. Haberlerde kiralama şirketinin Volvo Cars üzerinden Çinli Geely grubuyla olan kurumsal bağlantısına da dikkat çekildi. Volvo Cars'ın çoğunluk hisseleri Geely'ye ait.

Ancak araçların Çin menşeli olması, kayıtların Çin'e gönderildiğini veya Çinli yetkililerin bu bilgilere eriştiğini göstermiyor. Bu yönde doğrulanmış bir bulgu açıklanmadı.

Volvo Cars ise Çinli hissedarlık yapısının tek başına güvenlik riski oluşturduğu değerlendirmesini reddederek Geely ile veri paylaşımının hukuki dayanak gerektirdiğini vurguladı.

NORVEÇ ORDUSUNDAN YASAK AÇIKLAMASI

Norveç Silahlı Kuvvetleri, olayla ilgili kayıtların ayrıntılarını değerlendirmekten kaçınırken modern araçlar ve elektronik cihazların oluşturabileceği bilgi güvenliği risklerinin farkında olduklarını bildirdi.

Ordu yetkilileri, belirli ülkelerde üretilen otomobillere yönelik genel bir yasak getirilmesinin şu aşamada gündemde olmadığını, gerekli görülen yerlerde ek güvenlik önlemleri uygulanabileceğini belirtti.

Yaşanan olay, modern otomobillerde bulunan kamera ve veri depolama sistemlerinin askeri operasyonlar açısından oluşturabileceği riskleri yeniden tartışmaya açtı.

NorveçDünyaOrduSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Günaydın Türkiye her nerede ve nerde yalatılıyossa mekanı cennet olsun ki kimler kayıt etmiyoki 0 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    yürümekten iyidir demişler 0 0 Yanıtla
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