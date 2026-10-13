Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Heilongjiang eyaletinde, daha önce kayıt altına alınmamış kısa kuyruklu dişi bir Amur kaplanı, ormana yerleştirilen kızılötesi kameralarla görüntülendi. Kaplanın yaşam alanının, daha önce kurtarılıp doğaya bırakılan Wandashan-1 adlı erkek kaplanın bölgesiyle kesiştiği belirlendi. Bilim insanları, iki kaplanın çiftleşerek yavru sahibi olabileceğini ve bu gelişmenin nesli tehlike altındaki türün korunmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Heilongjiang eyaletindeki ormanlık alanlara yerleştirilen kızılötesi kameralar, daha önce varlığı kayıt altına alınmamış dişi bir Amur kaplanını görüntüledi.

Kısa kuyruğuyla dikkat çeken kaplanın görüntüleri, bölgedeki kaplan popülasyonunun izlenmesi açısından yeni bir veri sağladı.

YAŞAM ALANI WANDASHAN-1 İLE KESİŞİYOR

Araştırmacıların incelemelerinde, dişi kaplanın dolaştığı bölgenin Wandashan-1 adlı erkek Amur kaplanının yaşam alanıyla kesiştiği belirlendi.

Wandashan-1, daha önce kurtarıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılmıştı. Uzmanlar, iki kaplanın aynı bölgede bulunmasının gelecekte çiftleşme ihtimalini artırabileceğini değerlendiriyor.

YENİ YAVRULAR DÜNYAYA GELEBİLİR

Bilim insanları, dişi kaplan ile Wandashan-1'in çiftleşerek yavru sahibi olabileceğini düşünüyor. Ancak iki kaplanın çiftleştiğine veya dişinin gebe olduğuna ilişkin henüz bir bulgu bulunmuyor.

Nesli tehlike altındaki Amur kaplanlarının doğal yaşam alanlarında çoğalması, türün korunması açısından büyük önem taşıyor. Yeni görüntülerin, bölgedeki kaplanların hareketlerinin ve olası üreme faaliyetlerinin izlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Çin Halk CumhuriyetiHayvanlarMisafirOrmanaBilimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
10:35
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:49
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:13
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:34
Etimesgut Belediyesi’ne 2. dalga operasyon Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:41:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei