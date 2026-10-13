Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Yurdun büyük bölümünde bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın batısında, Ege kıyılarında ve Şanlıurfa çevresinde yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu’da ise toz taşınımı sürecek.

7 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

MGM’nin son değerlendirmesine göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı, İzmir, Manisa’nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışın gün boyunca ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir’de akşam saatlerinden sonra, Muğla’da ve Antalya’nın batı kıyılarında da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı verilen iller Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ oldu.

GÜNEYDOĞU’DA TOZ TAŞINIMI

Suriye kaynaklı toz taşınımı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer yoğun biçimde sürecek. Doğu Akdeniz’de de toz görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji, toz nedeniyle hava kalitesinin düşebileceği, yağışların çamur şeklinde görülebileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerine yakın, doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Rüzgar genellikle güney yönlerden, Trakya’da kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

MGM verilerine göre bugün İstanbul’da 20, Ankara’da 22, İzmir’de 24, Bursa’da 23, Antalya’da 25, Adana’da 28, Trabzon’da 25, Samsun’da 24, Diyarbakır’da 23, Şanlıurfa’da 24, Erzurum’da 16 ve Van’da 17 derece sıcaklık bekleniyor.

AKOM: YARIN EN YAĞIŞLI GÜN OLACAK

AKOM’un 12 Ekim’de paylaştığı haftalık tahmine göre İstanbul’da bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın 16 ila 20 derece arasında seyretmesi, metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

AKOM, 14 Ekim Çarşamba günü kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Haftanın en yağışlı günü olması beklenen çarşamba günü metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebileceği, sıcaklığın ise 16 ila 18 derece arasında olacağı belirtildi. AKOM, İstanbulluların kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.

HAFTA SONUNA KADAR ARALIKLI YAĞIŞ

AKOM’un tahminine göre İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor. Cuma günü yer yer sağanak, cumartesi ve pazar günleri ise çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Bu günlerde metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ RÜZGAR 80 KİLOMETREYİ BULABİLİR

MGM’nin haftalık tahminine göre 14 Ekim Çarşamba günü Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın saatte 40 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer kısa süreli fırtına görülebilecek.

Perşembe günü Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışın Marmara’nın doğusunda, Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu’nun güneyinde, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olabileceği belirtildi. Aynı gün Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Cuma günü İzmir ve Aydın kıyıları dışında, cumartesi ve pazar günleri de Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı sağanak bekleniyor.