Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, salı öğleye kadar sürecek - Son Dakika
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Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, salı öğleye kadar sürecek

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Şanlıurfa'da yoğun toz taşınımı kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürdü, gökyüzü griye büründü. Meteoroloji, Suriye kaynaklı tozun salı öğle saatlerine kadar süreceğini, hava kalitesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir istedi.

ŞANLIURFA'da etkili olan yoğun toz taşınımı, kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürdü. Gökyüzünün rengi değişirken, yerleşim alanları toz bulutunun altında kaldı.

Şanlıurfa'da öğleden sonra aniden etkisini gösteren yoğun toz taşınımı, yaşamı olumsuz etkiledi. Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye, Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde hissedilen toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azalırken, gökyüzü gri bir renge büründü. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Suriye kaynaklı toz taşınımının salı günü öğle saatlerine kadar Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, hava kalitesinde azalma, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

FOTOĞREAFLI

Kaynak: DHA
Hava DurumuDiyarbakırŞanlıurfaGüncelBatmanMardinSuriyeÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, salı öğleye kadar sürecek - Son Dakika
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