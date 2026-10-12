Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı - Son Dakika
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Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı

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Adıyaman merkez ile Kahta ve Besni ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Adıyaman’ın Kahta ve Besni ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YOL ÇÖKTÜ

Adıyaman genelinde ve ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetiyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki Mersin Caddesi üzerinde yoğun yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Kent genelinde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde ekipler su tahliye ve müdahale çalışmaları gerçekleştirdi.Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı. İtfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışmalarını sürdürdü.

Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı
Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı
Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı
Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı
Kaynak: DHA
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