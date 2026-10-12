Muğla'da Bodrum ile Kos arasında çıkan hortum teknedekilerde paniğe neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah etkili olan sağanak sırasında denizde dev bir hortum oluştu.

DENİZDE HORTUM ÇIKTI

Kos ile Bodrum arasında seyreden tekneden çekilen görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortum dikkat çekti. Kısa süreli olduğu belirtilen hortum, çevrede bulunan vatandaşlar ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu.

Hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi.