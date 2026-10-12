Muğla'da Bodrum ile Kos arasında çıkan hortum teknedekilerde paniğe neden oldu

Muğla'da Bodrum ile Kos arasında çıkan hortum teknedekilerde paniğe neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah aralıklarla etkili olan sağanak sırasında denizde dev bir hortum oluştu. Kos ile Bodrum arasında çıkan hortum tekneden görüntülendi; kısa süreli hortum çevredekiler ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah etkili olan sağanak sırasında denizde dev bir hortum oluştu.
DENİZDE HORTUM ÇIKTI
Kos ile Bodrum arasında seyreden tekneden çekilen görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortum dikkat çekti. Kısa süreli olduğu belirtilen hortum, çevrede bulunan vatandaşlar ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu.
Hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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