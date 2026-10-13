FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İngiliz basınında gündeme gelen ek ödeme iddialarıyla tartışmaların odağına yerleşti. İngiliz gazetesi The Times, Infantino'nun FIFA'dan aldığı resmi maaş ve primlerin yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nın ABD organizasyonu için kurulan şirket üzerinden milyonlarca dolarlık ek gelir elde ettiğini iddia etti.

MİLYONLARCA DOLARLIK GİZLİ ÖDEME İDDİASI

The Times'ın araştırmasına göre Infantino'ya yapılan bazı ödemeler, FIFA'nın kamuoyuyla paylaştığı yıllık mali raporlarda yer almadı. FIFA'nın 2024 yılı mali raporunda Infantino'nun toplam geliri 4 milyon 274 bin İsviçre frangı olarak açıklanmıştı.

Ancak gazete, ABD vergi makamlarına sunulan ve 2026 Dünya Kupası organizasyonu için kurulan FWC2026 US Inc şirketine ait belgelerde ek ödemeler bulunduğunu öne sürdü.

VİLLASININ KİRASI İÇİN 626 BİN DOLAR

Haberde en dikkat çeken ayrıntı ise Infantino'nun Miami'deki konutuna ilişkin iddia oldu. The Times, belgelerde 626 bin 229 dolarlık ödemenin "diğer bildirilebilir tazminat" kategorisinde gösterildiğini yazdı. Gazete, söz konusu tutarın Infantino'nun Miami Beach'teki Sunset Islands bölgesinde bulunan villasının kira giderlerini karşılamak için kullanıldığını ileri sürdü.

FIFA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

FIFA'nın 2016 yılından bu yana başkan ve genel sekreterinin maaşlarını yıllık olarak açıklama taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı. Ancak The Times'ın haberine göre FIFA, ABD'deki şirket üzerinden yapıldığı öne sürülen ödemelerin yıllık mali raporlarda neden yer almadığına ilişkin açıklama yapmadı.

2025 VE 2026 İÇİN DE BENZER İDDİALAR

Gazetenin görüştüğü kaynaklar, Infantino'nun 2025 ve 2026 yıllarında da benzer veya daha yüksek tutarlarda ek ödeme aldığı iddiasını dile getirdi. Söz konusu iddialar, FIFA Başkanı'nın gelirlerinin nasıl raporlandığına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.