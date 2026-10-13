Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi - Son Dakika
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Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi

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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından gözler Arda Turan'a çevrilirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Calzona, Türkiye'de görev almaya sıcak baktığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceliğinin Arda Turan olduğu öne sürülürken İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın da adaylar arasında bulunduğu belirtildi.

Herkes Arda Turan'ı beklerken <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi

HERKES ARDA TURAN'I BEKLERKEN İTALYAN HOCA GÜNDEME GELDİ

TFF'nin ilk tercihinin Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan olduğu iddia edildi. Ancak 39 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı alternatif isimlerin de değerlendirildiği öğrenildi. Bu isimlerden birinin, son olarak Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona olduğu belirtildi. İtalyan teknik adamın menajerleri aracılığıyla A Milli Takım'a önerildiği aktarıldı.

Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi

"TÜRKİYE'Yİ ÇALIŞTIRMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR OLUR"

HT Spor'a konuşan Calzona, Türkiye ihtimali hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Menajerim beni yaklaşan yeni bir görev için hazırlıklı olmam konusunda uyardı. Elbette, eğer bu Türkiye Milli Takımı olursa, bu benim için büyük bir onur olur. Slovakya'da harika bir süreç geçirdikten sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olurdu."

Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi

EKİBİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Calzona'nın ekibinde görev yapan analist Marco Brini de Türkiye ihtimalini değerlendirdi. Konunun ayrıntılarına hâkim olmadığını belirten Brini, Türkiye'de bazı temaslarının bulunduğunu ve A Milli Takım'da görev almanın kendileri için güzel bir deneyim olacağını söyledi.

SON KARAR TFF'NİN

Arda Turan'ın öncelikli aday olduğu iddia edilirken Francesco Calzona'nın da göreve talip olması, teknik direktör arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. TFF'nin hangi isimle anlaşacağı ise henüz netlik kazanmadı.

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımArda TuranSlovakyaTürkiyeSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Alper Kocman Alper Kocman:
    Yilmaz Vural 0 0 Yanıtla
  • GAGS GAGS:
    yapacağınız işin minakriko.. 0 0 Yanıtla
  • kerem can kerem can:
    30 milyon Euro tazminat verip bunu da kovarız 0 0 Yanıtla
  • murat yilmaz murat yilmaz:
    Ben olsam Master Chefdeki Danilo Chefi Milli Takım Antrenör yaparım. Adam dilimizi iyi Biliyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi - Son Dakika
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