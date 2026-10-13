TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü - Son Dakika
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TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü

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TikTok\'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
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TikTok'ta tanıştığı adam için eşinden ayrılan kadın, 2 çocuğunun velayetini "göğüs silikonu estetiği" karşılığında eski eşine verdi. İnek satarak estetik parasını ödeyen adam velayeti alırken, yeni halini sevgilisine beğenmeyen kadın engellenince silikonları geri verip çocuklarını isteme kararı aldı.

Sosyal medyada tanıştığı kişilerle hayatları değişen çiftin skandallarla dolu boşanma ve velayet süreci ağızları açık bıraktı. Göğüs silikonu estetiği karşılığında 2 çocuğunun velayetini eski eşine devreden kadın, sevgilisinin kendisini engellemesi üzerine pişman olarak çocuklarını geri istedi.

Sosyal medya platformlarında tanışıp eşlerini terk eden bir çiftin velayet pazarlığı kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. İddialara göre evli bir kadın, TikTok uygulaması üzerinden tanıştığı bir adamla ilişki yaşamaya başladı. Aynı süreçte kadının eşi de Facebook platformunda tanıştığı bir kadınla sevgilisi olarak evi terk etti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNE KARŞILIK "SİLİKON ESTETİĞİ" PAZARLIĞI

Boşanma aşamasına gelen çiftten kadın, 2 çocuğunun velayetini babaya vermek için alışılagelmişin dışında bir şart koştu. Kadın, 2 çocuğunun velayetini devretmek karşılığında eski eşinden göğüs silikonu estetik ameliyatı masraflarının karşılanmasını talep etti. Eşiyle anlaşmak isteyen adam, elindeki ineğini satarak elde ettiği parayla kadının estetik ameliyat masrafını ödedi ve çocuklarının velayetini aldı.

SEVGİLİSİ BEĞENMEYİP ENGELLEYİNCE PİŞMAN OLDU

Ameliyatın ardından göğüslerinin yeni halini TikTok’ta tanıştığı sevgilisine fotoğraf olarak gönderen kadın, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kadının yeni halini beğenmeyen sevgilisi, iletişimini tamamen keserek kadını engelledi. Yaşadığı olayın ardından pişmanlık belirten kadın, yaptırdığı silikonları geri vermeyi ve ameliyat masrafını karşılamayı teklif ederek çocuklarının velayetini eski eşinden tekrar talep etti. Soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.

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    Yorumlar (1)

  • ömer ellialtı ömer ellialtı:
    aynı şetleri yazıp anlatıp ama hiç bir şey anlatmamak büyük gazetecilik başarısı , tebrikler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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