Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti - Son Dakika
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Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti

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Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara'da faaliyet gösteren bir firmanın, ünlü helva markası Koska'nın adını kullanarak piyasaya sürdüğü çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. 

35 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Güncellenen listeye, 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 35 yeni ürün eklendi. Listede bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

PİDE HARCINDA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bir markanın 'kıymalı pide harcı' ibaresiyle sattığı üründe sakatat ve kanatlı eti bulundu. İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'sumak' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası tespit edildi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir diğer firmanın 'bal' ibaresiyle sattığı üründe taklit veya tağşiş tespit edildi. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren firmanın sucuk harcında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti

ÜNLÜ HELVACININ ADIYLA SAHTE BAL

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde Türkiye'nin en bilinen markalarından birini sarsan dev bir sahtekarlık ortaya çıktı. Ankara Kahramankazan'da üretim yapan bir firmanın köklü marka Koska'nın adını kullanarak piyasaya hileli çiçek balı sürdüğü belirlendi. Denetimlerde aynı değeri taşımayan yabancı maddeler katılarak üretilen sahte bal resmi kayıtlara geçti.


Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa ettiBu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Kaynak: DHA
Tarım ve Orman BakanlığıZeytinyağıSağlıkGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Metin Arslan Metin Arslan:
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