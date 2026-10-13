TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı - Son Dakika
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TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük" dedi.

TBMM'de siyaset gündemine damga vuran kritik bir temas gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek baş başa görüştü.

"İKİ ESKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK"

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, temasın içeriğine ilişkin dostane mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, sürpriz buluşmaya dair açıklamasında "İki eski arkadaş olarak görüştük" ifadelerine yer verdi. 

BAKANLARLA DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan; Bahçeli, bugün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket PartisiKemal KılıçdaroğluDevlet BahçeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Gencer Guney Gencer Guney:
    tencere kapak 43 17 Yanıtla
    Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    2 FIRILDAK 32 16
    128547Ab& 128547Ab&:
    Gidipte Eko ile görüşecek halı yok 10 17
    Fatih Kocak Fatih Kocak:
    Kemal tekinay noldu daha dün dede dede diye şey gibi peşinden koşuyordunuz kemal dedenizin. Bu durumda asıl fırıldak sen oluyorsun farkında mısın evladım:)) 9 9
    Halis demir Halis demir:
    en güzel fırıldak özgür sonrada cemal siz çok iyi biliyorsunuz 3 6
    MGk MGk:
    Tıpkı voleybolcu kızla Eko gibi, Özgür ile sehazedelrr belediye başkanı gibi 2 2
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bunlar devletten yana, yolları farklı olsa da. hainler bunları terkedenlerdir. 14 29 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    NE OLDU BE Bİ ANDA KEMAL HAİNLİKTEN ÇIKTIMI.VANTİLATÖR UTANIYOR KENDİNDEN SİZİ GÖRÜNCE 20 7
    doğrucu davut doğrucu davut:
    sizi görünce gurur duyanlar da sadece meşin yuvarlaklardır:))) biz hiç bir zaman KK ya hain demedik. ama siz piro derken, hain ilan ettiniz adamı. o kıvrak figürler sizde çok bebekkk:)) 6 12
    Serhat Çınar Serhat Çınar:
    Apo'ya selam gönderen ile 14 seçim kaybetmesine rağmen hala koltuk peşinde olanın derdi nasıl devlet olur biraz anlatsana. 2 1
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    adamı şehit cenazesinde yumruklamadınız mı linç edilecekti:)) 1 0
  • Heisenberg Heisenberg:
    kimler kimlerle beraber 19 8 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    mesela özgür ingilizlerle beraber ülkesini kime şikayet etmişti... 6 14
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Kısaca; Nerdeeeeen nereyeeeee..... 11 0
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    EDİTÖR GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMA TALİMATLARI ASKIYA AL, FATMA NEREDE, FATMA TATİLE Mİ ÇIKTI ? 2 0
  • Hüseyin Bozkurt Hüseyin Bozkurt:
    çok iyi olmuş her. ikiside nezaketli liderler normal 10 16 Yanıtla
  • nahit.cansiz.dayi nahit.cansiz.dayi:
    ortaklık ortaya çıktı artık normaldir kankalar görüşecek tabikideee?????? 9 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    6 lı masamı dedin 2 7
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