TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı

doğrucu davut:

bunlar devletten yana, yolları farklı olsa da. hainler bunları terkedenlerdir.

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uğur aksakallı: NE OLDU BE Bİ ANDA KEMAL HAİNLİKTEN ÇIKTIMI.VANTİLATÖR UTANIYOR KENDİNDEN SİZİ GÖRÜNCE 20 7

doğrucu davut: sizi görünce gurur duyanlar da sadece meşin yuvarlaklardır:))) biz hiç bir zaman KK ya hain demedik. ama siz piro derken, hain ilan ettiniz adamı. o kıvrak figürler sizde çok bebekkk:)) 6 12

Serhat Çınar: Apo'ya selam gönderen ile 14 seçim kaybetmesine rağmen hala koltuk peşinde olanın derdi nasıl devlet olur biraz anlatsana. 2 1