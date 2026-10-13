Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak - Son Dakika
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Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

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Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
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Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in Bodrum yatırımı netleşti. Bölgede 100 bin metrekarelik arazi alan Abramoviç, otel değil sadece 3 tane malikane yapacağı ifade edildi.

Bir süredir Türkiye’de turizm ve gayrimenkul yatırımı yapacağı iddialarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in adresi netleşti. Gazeteci Fatih Altaylı, Abramoviç’in Bodrum’da devasa bir arazi satın aldığını duyurdu.

Gözünü Muğla sahillerine diken ünlü iş insanının, Kaplankaya bölgesinde aradığı ölçekte alan bulamayınca hemen yanı başında yer alan komşu parsele yöneldiği öğrenildi.

100 DÖNÜMLÜK ARAZİ VE İKİ ÖZEL PLAJ

Abramoviç’in kapattığı arazinin büyüklüğünün yaklaşık 100 bin metrekare (100 dönüm) olduğu ve kendine ait iki özel plajı barındırdığı belirtildi. Yatırımın en dikkat çekici yönü ise bölgedeki ranta ve yapılaşma yoğunluğuna meydan okuması oldu.

Rus milyarderin devasa arazi üzerine dev bir otel kompleksi kurmak yerine, doğaya zarar vermeden her 30 dönüme bir adet gelecek şekilde toplamda sadece üç adet lüks ev inşa edeceği ifade edildi.

"BÖLGENİN DEĞERİNİ YUKARI TAŞIYACAK"

Gelişmeyi köşesinde değerlendiren Fatih Altaylı, bu tarz elit gayrimenkul projelerinin Türkiye'nin turizm imajına katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Böylelikle yoğunluk, doğanın katledilmesi ya da çevreye zarar verilmesi gibi tartışmalar yaşanmayacak. En önemlisi, artık bu bölgede tıpkı Güney Fransa, Sardunya veya Marbella’da olduğu gibi her biri 10 milyon, hatta 100 milyon dolar değerinde süper lüks malikaneler yer alacak. Bu tip nitelikli yatırımlar ülkenin küresel marka değerini yukarı taşıyor."

Roman AbramovichEkonomiBodrumSon Dakika

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