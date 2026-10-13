310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet\'ten yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı için harekete geçti. Kuruma ait arsa ve konutlar, elektronik ortamda düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.

Tahmini satış değerleri 310 bin TL'den başlayan taşınmazlar, SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle satışa sunulacak. NTV'nin haberine göre ihaleler, 21 Ekim 2026 ile 10 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış işlemleri, kuruma ait taşınmazların elektronik ortamda satışını düzenleyen yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Gayrimenkul satın almak isteyen vatandaşlar, ihalelere e-Devlet üzerinden katılabilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin SGK'nin resmi internet sitesindeki "İhaleler" bölümünden "Gayrimenkul Satış İhaleleri" sayfasına ulaşması gerekiyor.

İhaleye çıkarılan taşınmazların özellikleri, tahmini satış bedelleri ve diğer şartları içeren ihale dokümanları ücretsiz olarak incelenebilecek. Başvurular, SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT ŞARTI

Satışa katılmak isteyenlerin, satın almayı düşündükleri taşınmaz için belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ödeme, tahsilata yetkili bankalara yapılacak.

Teminat mektubu sunacak kişilerin ise belgelerini başvuru süresinin sona erdiği gün mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek.

Kurum tarafından yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen Türk lirası cinsinden nakit teminatlar ile bankalar ve yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Belirlenen teminat türleri dışında herhangi bir güvence kabul edilmeyecek.

İHALE BEDELİ PEŞİN ÖDENECEK

Açık artırma sonucunda taşınmazı satın almaya hak kazanan kişiler, ihale bedelini peşin olarak SGK hesaplarına yatıracak.

Satışlarda taksitli ödeme seçeneğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, işlemlerin kurum tarafından belirlenen ihale şartları doğrultusunda tamamlanması gerekecek.

Öte yandan, 310 bin TL'nin başlangıç niteliğindeki tahmini satış bedeli olduğu, açık artırma sonucunda taşınmazların daha yüksek tutarlara satılabileceği belirtiliyor.

YASAKLI KİŞİLERİN İHALESİ İPTAL EDİLECEK

SGK, ihaleye katılanların beyanlarını esas alacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılması yasaklanan kişilerin satışa dahil olduğunun tespit edilmesi halinde işlem iptal edilecek.

Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

SGK GAYRİMENKUL SATIŞINA NASIL BAŞVURULUR?

İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, SGK'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik satış sistemine ulaşabilecek.

e-Devlet kimlik doğrulamasının ardından satışa çıkarılan taşınmazların ihale dokümanları incelenebilecek. İlgilenilen gayrimenkul için gerekli teminat işlemleri tamamlandıktan sonra elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.