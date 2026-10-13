Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil - Son Dakika
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Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

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Kastamonu'da dün aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı. Baba, iki oğlu ve amcanın hayatını kaybettiği olayın traktörle tarladan geçme tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Cinayet şüphelisi ve babası adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu ve tarlada tartıştığı 4 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı ve babası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ç.A. ile İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı. 

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

TRAKTÖRLE TARLADAN GEÇME TARTIŞMASI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Tarlada pancar sökümü esnasında traktörle tarladan geçme sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A., yanında bulundurduğu tabancasıyla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

CİNAYET ŞÜPHELİSİ VE BABASI GÖZALTINDA

Olay yerinden ayrılan Ç.A. Alatarla Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ç.A. ile babası M.A., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden İlhan Karasu, oğulları Sefa ve Ali ile İlhan Karasu'nun kardeşi Halit Karasu'nun cenazeleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akdeğirmen köyü İmamlar Mahallesi'ne getirildi. Köy meydanında öğle namazının ardından 4 kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenazeler daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve köy sakinleri katıldı.

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Kaynak: İHA
KastamonuTaşköprüTaşköprü3. SayfaCinayetGüncelAdliyeOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    latinlere ait alfabeye geçeli 100 yıl oldu neredeyse hala millet kültürlenemedi, hala birbirini öldürüyor. aydınlanacaktık... çağdaşlacaktık yaaaa... onun için italyadan ceza kanunu, isviçreden medeni kanun vs. getirdik olmadı. acaba rakı içmek yerine bilim üretseydiler ampül üretmen için 1945 i beklemeye gerek kalmaz mıydı? elin oğlu rakı da içti uzaya da çıktı o sıralar oysa. bizimkiler fazla içti bence. kafa yapmış olmalı:)) 1 0 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Yaa toprak hicbirseyi karşılıksız vermez birgün birsekilde diyetini alır geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    katiller için yaşasın cehennem 0 0 Yanıtla
  • volkan şireci volkan şireci:
    Bu haberle bağıösız bir şey söyleyecem bu sitenin sahiplri yasa dışı bahis reklamları neden veriyosunuz her sayfada yasa dışı bahis reklamları var 0 0 Yanıtla
  • Sktgdn Sktgdn:
    Ülkede cehalet ve barbarlık had safhada 0 0 Yanıtla
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