Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti

Ankara’da görev yapan hakim O.Ö.’nün sosyal medya üzerindeki bir hukukçu tanışma platformu aracılığıyla tanıştığı 22 yaşındaki Ş.A. ile yaşadığı süreç, büyük bir skandala dönüştü. Sosyal medyada kendisini "Ozan" ismiyle, 32 yaşında ve bekar olarak tanıttığı öne sürülen O.Ö.’nün gerçekte 43 yaşında ve evli olduğu ortaya çıktı.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın haberine göre, taraflar arasındaki mesajlaşmalar ve iddialar adli ile idari mercileri harekete geçirdi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HSK DOSYASINA GİRDİ

İkilinin sosyal medya ve WhatsApp üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü dönemde, hakim O.Ö.’nün mesai saatleri içinde adliyedeyken Ş.A. ile görüntülü arama yaptığı ve cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Ş.A.’nın bu görüşmelerin ekran kaydını alarak CİMER, e-posta ve dilekçeler vasıtasıyla HSK’ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

Gelişmeler üzerine Kurul Başmüfettişi tarafından yapılan inceleme neticesinde, HSK Birinci Dairesi oy birliğiyle O.Ö. hakkında müfettiş görevlendirilerek soruşturma açılması yönünde karar aldı.

KADIN ŞANTAJDAN TUTUKLANDI

HSK’ya yapılan başvurudan sonra da iletişimlerini tamamen kesmeyen taraflar arasında tehdit, hakaret ve takip iddiaları tırmandı. O.Ö.’nün Ankara’ya tayin edilmesinin ardından Ş.A.’nın adliyeye gelmesi üzerine hakim, genç kadın hakkında şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ş.A. hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ş.A., şantaj suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.