Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti - Son Dakika
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Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti

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Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
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Ankara'da görev yapan hâkim O.Ö., kendisini 32 yaşında ve bekâr olarak tanıttığı kadına görüntülü görüşme sırasında cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK'ye şikâyet edildi. Hâkim hakkında soruşturma izni teklif edilirken şikâyette bulunan kadın, şantaj suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara’da görev yapan hakim O.Ö.’nün sosyal medya üzerindeki bir hukukçu tanışma platformu aracılığıyla tanıştığı 22 yaşındaki Ş.A. ile yaşadığı süreç, büyük bir skandala dönüştü. Sosyal medyada kendisini "Ozan" ismiyle, 32 yaşında ve bekar olarak tanıttığı öne sürülen O.Ö.’nün gerçekte 43 yaşında ve evli olduğu ortaya çıktı.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın haberine göre, taraflar arasındaki mesajlaşmalar ve iddialar adli ile idari mercileri harekete geçirdi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HSK DOSYASINA GİRDİ

İkilinin sosyal medya ve WhatsApp üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü dönemde, hakim O.Ö.’nün mesai saatleri içinde adliyedeyken Ş.A. ile görüntülü arama yaptığı ve cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Ş.A.’nın bu görüşmelerin ekran kaydını alarak CİMER, e-posta ve dilekçeler vasıtasıyla HSK’ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

Gelişmeler üzerine Kurul Başmüfettişi tarafından yapılan inceleme neticesinde, HSK Birinci Dairesi oy birliğiyle O.Ö. hakkında müfettiş görevlendirilerek soruşturma açılması yönünde karar aldı.

KADIN ŞANTAJDAN TUTUKLANDI

HSK’ya yapılan başvurudan sonra da iletişimlerini tamamen kesmeyen taraflar arasında tehdit, hakaret ve takip iddiaları tırmandı. O.Ö.’nün Ankara’ya tayin edilmesinin ardından Ş.A.’nın adliyeye gelmesi üzerine hakim, genç kadın hakkında şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ş.A. hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ş.A., şantaj suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Türkiyenin adalette geldiği son nokta,bir ülkede görevler liyakate göre değil de yandaşlığa göre dağıtılırsa, bedelini yalnızca kurumlar değil, bütün toplum öder. Çünkü liyakatin terk edildiği yerde adalet zayıflar, güven kaybolur ve sonunda devletin temeli sarsılır. 15 4 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Kess . Asıl liyaket şimdi var ki bu işler örtbas edilmiyor. Sizde olsa bizim adamımız derdiniz ve yarın onu vereceği kararlar da kullanmak tehdit etmek amaçlı bunu elinizde koz olarak kullanırdınız. Bak bu hükümet bunları koz olarak saklamıyor. suçu olanı ortaya atıyor. 6 11
    girilmez girilmez:
    Mehmet Moğultayı dinle eski Adalet bakanı hakim savci neye göre atıyormuş sonra az gururun varsa gel tekrar konuş 4 0
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    gerçek acıdır Devleti hükümeti iktidarı itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen aşağılığı yapan tipler bunlar bunlara laf anlatmana gerek yok anlamazlar binlerce hakimin içinden birkaç tane bozuk çıkacaktır normal tüm dalda bütün meslekte illa vardır hazreti Ömer zamanında da olmuştur sonrasında da olmuştur kıyamet kopana kadar da olacaktır bunlar lafın çürüğü. ince'den algı oluşturuyorlar. 0 1
  • Halil İ D Halil İ D:
    Şikayet eden tutuklanıyor, sapiklik yapan emin yerinde oturuyor. 11 0 Yanıtla
    orhan eren orhan eren:
    ozel sektorde bir isci yamuk yapsa patron isciyi isten cikartir, kamuda yamuk yapanlarda kovulsun ki derhal, kamu calisanlari gerine gerine rahat rahat suc isleyemesin. 1 0
  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    Hakimin biride boşanma davasına baktıgı kadınla parkta ulu orta öpüşürken gündeme gelmişti 2 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Şaşırdık mı??sapıklar her meslek gurubunda var,doktorlarda öğretmenlerde,askerlerde iimdide hakim savcılarda!!önemli olan ceza almaları!! 1 0 Yanıtla
  • tastekina061 tastekina061:
    Tam rezil bır memleket oldu daha neler görecegız 0 0 Yanıtla
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