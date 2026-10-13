\'Ankara Abisi\'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak

karabulutcennet3:

güvenilecek kimse yok çünkü benliğinde kalan nefsin elinde malesef kınayamıyorum çünkü benlik nefs herkeste var ve tehlikeli bir potansiyel ancak emaneti ehline Rabbime teslim ederse insanlar adalet tecelli eder fiziksel bedeni nefsi ruhu teslim eden görecekki ben dediği hiçbir şey yok Allah ın adaleti tecelli etti mi o işler o yüzden herkesin öncelikle kendi karanlığına kör olmaması ve Allah a ulaşmayı istemesi şart aksi hem dünyasını yakar hem ahiretini