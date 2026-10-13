'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak - Son Dakika
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'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak

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\'Ankara Abisi\'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
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Günlerdir kamuoyunda tartışılan "Ankara Abisi" Yasin Oyanık hakkındaki gözaltı belirsizliği sona erdi. Gazeteci Cüneyt Polat, Oyanık'ın gözaltına alındığı haberlerini doğrulayarak "Muhtemelen tutuklanacak" iddiasını ortaya attı.

Sosyal medyada "Ankara Abisi" adıyla bilinen ve Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu olan Yasin Oyanık hakkındaki gözaltı iddiaları netlik kazandı. Gazeteci Cüneyt Polat, Oyanık'ın gözaltında olduğunu doğrulayarak tutuklanabileceğini açıkladı.

Kamuoyunda ve sosyal medyada bir süredir gözaltına alınıp alınmadığı belirsizliğini koruyan Yasin Oyanık'a ilişkin iddialara dair yeni bir açıklama geldi. Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık'ın adli makamlarca gözaltında tutulduğu kesinleşti.

"MUHTEMELEN TUTUKLANACAK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren gazeteci Cüneyt Polat, sürece dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Abisi hakkındaki gözaltı iddiaları doğru. Muhtemelen tutuklanacak."

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM 

Uşak'ta yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle işlem yapıldığı öne sürülen Oyanık hakkındaki adli sürecin ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Resmi makamlardan yapılacak nihai açıklama bekleniyor.

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AnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sezgin günal sezgin günal:
    en azından fakir fukaraya yardım edyor bu adam sizdekilerde şatafat içinde 5 3 Yanıtla
  • Halil AK Halil AK:
    bu konuda tek güvenecek kişi ve kurum kendisiydi. bakalım zaman ne gösterecek… 6 0 Yanıtla
  • karabulutcennet3 karabulutcennet3:
    güvenilecek kimse yok çünkü benliğinde kalan nefsin elinde malesef kınayamıyorum çünkü benlik nefs herkeste var ve tehlikeli bir potansiyel ancak emaneti ehline Rabbime teslim ederse insanlar adalet tecelli eder fiziksel bedeni nefsi ruhu teslim eden görecekki ben dediği hiçbir şey yok Allah ın adaleti tecelli etti mi o işler o yüzden herkesin öncelikle kendi karanlığına kör olmaması ve Allah a ulaşmayı istemesi şart aksi hem dünyasını yakar hem ahiretini 2 0 Yanıtla
  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Şüphe üzerine adammı tutuklanır ya ? Takip edersin kanıtın belgen olur, do ra gel bakalım buraya. Bende ayakkabı kutularından şüphelenmiştim, ama kimse tutuklanmadı... 1 0 Yanıtla
  • Selçuk Güneş Selçuk Güneş:
    Haluk Levent ler ölmez sadece isim değiştirir:) 0 0 Yanıtla
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