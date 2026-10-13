Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunun sağlığını tehdit eden ve tüketicileri yanıltan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihinde güncellediği taklit ve tağşiş listesi, fıstıklı baklavadan sucuğa, zeytinyağından peynir ve baharata kadar pek çok temel gıda maddesindeki çarpıcı hileleri gözler önüne serdi.

Bakanlık tarafından yürütülen denetimler sonucunda "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yeni listeler yayımlandı. Listede özellikle sucuk kategorisinde tespit edilen sakatat, baş eti, kanatlı eti ve mekanik ayrılmış kanatlı eti hileleri dikkat çekti.

DANA VE PİLİÇ SUCUKLARDA...

Yapılan incelemelerde, %100 dana veya piliç eti beyanıyla satılan çok sayıda sucuk ürününde mevzuata aykırı içerikler belirlendi. Ankara, Bursa ve ağırlıklı olarak Afyonkarahisar merkezli üretim yapan birçok markanın ürünlerinde sakatat (dil, baş eti), kanatlı eti ve kullanımı yasak olan mekanik ayrılmış kanatlı eti saptandı.

İŞTE BAKANLIĞIN İFŞA ETTİĞİ O 14 SUCUK MARKASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 12 Ekim 2026 güncel taklit-tağşiş listesinde yer alan ve tüketicilerin uzak durması gerektiği bildirilen 14 sucuk markası şunlar:

Afyon Güç Birliği Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları Tek Piliç BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt Güllüoğlu Kasabı Sucukları Kocasinan Sucukları Koca Sinan Sucukları Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları Afyonkarahisar Hancıoğlu Sucukları Bollez Sucukları Kule Afyonkarahisar Mando Sucukları Mustafa Yüksel Afyon İsmail Dönmez Osmanlı

FISTIKLI BAKLAVA VE TATLILARDA DA BÜYÜK SKANDAL

Tatlı sektöründe açıklanan listeler de fıstıklı adıyla sunulan ürünlerdeki büyük uygunsuzlukları ortaya çıkardı. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin "Fıstıklı Baklava (Dilber Dudağı)" ürününde hem ay çekirdeği hem de gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Benzer şekilde Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Arzu Pastanesi–Ergün Kutluk işletmesine ait "Arzu Pastanesi" markalı Antep fıstıklı baklavada da yeşil rengi sağlamak amacıyla gıda boyası kullanıldığı resmi kayıtlara geçti. Ayrıca Manisa’daki AS Pide’nin çiğ pide harcında ve Diyarbakır’daki Şadırvan Sofra Salonu’nun pişmiş lahmacun harcında tavuk eti ile birlikte taşlık tespit edilirken, Ankara Kahramankazan’da faaliyet gösteren Şehrli Gıda’nın Koska ibareli çiçek balında da taklit veya tağşiş yapıldığı ilan edildi. Yetkililer, vatandaşların hileli gıdaları ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.