Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun - Son Dakika
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Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun

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Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Ekim 2026 güncel gıda tağşiş listesini açıklayarak hileli üretim yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. İçeriğinde sakatat, baş eti ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilen 14 sucuk markası tek tek ifşa edilirken tüketicilere uyarılarda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunun sağlığını tehdit eden ve tüketicileri yanıltan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihinde güncellediği taklit ve tağşiş listesi, fıstıklı baklavadan sucuğa, zeytinyağından peynir ve baharata kadar pek çok temel gıda maddesindeki çarpıcı hileleri gözler önüne serdi.

Bakanlık tarafından yürütülen denetimler sonucunda "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yeni listeler yayımlandı. Listede özellikle sucuk kategorisinde tespit edilen sakatat, baş eti, kanatlı eti ve mekanik ayrılmış kanatlı eti hileleri dikkat çekti.

DANA VE PİLİÇ SUCUKLARDA...

Yapılan incelemelerde, %100 dana veya piliç eti beyanıyla satılan çok sayıda sucuk ürününde mevzuata aykırı içerikler belirlendi. Ankara, Bursa ve ağırlıklı olarak Afyonkarahisar merkezli üretim yapan birçok markanın ürünlerinde sakatat (dil, baş eti), kanatlı eti ve kullanımı yasak olan mekanik ayrılmış kanatlı eti saptandı.

İŞTE BAKANLIĞIN İFŞA ETTİĞİ O 14 SUCUK MARKASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 12 Ekim 2026 güncel taklit-tağşiş listesinde yer alan ve tüketicilerin uzak durması gerektiği bildirilen 14 sucuk markası şunlar:

  1. Afyon Güç Birliği
  2. Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları
  3. Tek Piliç
  4. BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt
  5. Güllüoğlu Kasabı Sucukları
  6. Kocasinan Sucukları
  7. Koca Sinan Sucukları
  8. Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları
  9. Afyonkarahisar Hancıoğlu Sucukları
  10. Bollez Sucukları
  11. Kule Afyonkarahisar
  12. Mando Sucukları
  13. Mustafa Yüksel Afyon
  14. İsmail Dönmez Osmanlı

FISTIKLI BAKLAVA VE TATLILARDA DA BÜYÜK SKANDAL

Tatlı sektöründe açıklanan listeler de fıstıklı adıyla sunulan ürünlerdeki büyük uygunsuzlukları ortaya çıkardı. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin "Fıstıklı Baklava (Dilber Dudağı)" ürününde hem ay çekirdeği hem de gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Benzer şekilde Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Arzu Pastanesi–Ergün Kutluk işletmesine ait "Arzu Pastanesi" markalı Antep fıstıklı baklavada da yeşil rengi sağlamak amacıyla gıda boyası kullanıldığı resmi kayıtlara geçti. Ayrıca Manisa’daki AS Pide’nin çiğ pide harcında ve Diyarbakır’daki Şadırvan Sofra Salonu’nun pişmiş lahmacun harcında tavuk eti ile birlikte taşlık tespit edilirken, Ankara Kahramankazan’da faaliyet gösteren Şehrli Gıda’nın Koska ibareli çiçek balında da taklit veya tağşiş yapıldığı ilan edildi. Yetkililer, vatandaşların hileli gıdaları ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa ettiBu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa ettiÜnlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Tarım ve Orman BakanlığıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Bizler bütün sucuk markalarından zorunlu uzak duruyoruz. market dolaplarında bakıp geçiyoruz. Hatta 1 lira poşet parası ödememek için markete poşetle gidiyoruz. 9 3 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    Sucuk alacak para varda. Marka mı seçecez. Bakanlık önce halkın geçim sıkıntısını düşünsün. Bırakın bu geçiştirme konularını. 7 4 Yanıtla
  • mcakici031 mcakici031:
    uzak durun demeye bırakın devlet olarak gerekeni yapın ifşa etmek yetmez direkt olarak kapatın 9 0 Yanıtla
  • Mehmet İnci Mehmet İnci:
    Afyon'a ne oldu böyle. İşini temiz yapanlar da bu durumdan etkilenir. 1 0 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Dükkanı kapat ürettikleri ürünleri el koy barınaklara gönder hayvanlar yesin bas cezayı Kafasını bile çeviremesin 0 0
  • Fatih Demirkaya Fatih Demirkaya:
    işim gücüm yok tek tek marka mı bakacağım, isim değiştirirler olur biter. devletin bunları yakaladığında bir daha bellerini doğrultamayacakları caydırıcı cezalar koymaları lazım ki yapmaya yeltenmesinler. 1 0 Yanıtla
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