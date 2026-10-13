Azerbaycan\'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri

Azerbaycan’da hükümetin okullardaki kıyafet kurallarını değiştirmesinin ardından başlayan başörtüsü tartışmaları giderek büyüyor. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasını protesto eden eylemlerde 37 kişi gözaltına alınırken, bazı öğretmenlerin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Azerbaycan'da hükümet tarafından okullardaki kıyafet kurallarında yapılan yeni düzenleme, ülke genelinde geniş çaplı tartışmalara ve protestolara yol açtı. Yeni kurallar kapsamında başörtülü öğrencilerin okul binalarına girişine izin verilmemesi üzerine veliler ve öğrenciler sokaklara döküldü.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Bakü başta olmak üzere ülkenin çeşitli kent ve bölgelerinde okul önlerinde toplanan gruplar “Başörtüsüne özgürlük” sloganlarıyla eylemler gerçekleştirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, okullara alınmayan bazı öğrencilerin okul binalarının önünde yere oturarak ders çalıştıkları görüldü. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı sert müdahalede bulunduğu eylemler sırasında şu ana kadar 37 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Öte yandan, başörtülerini çıkarmayı reddeden bazı öğretmenlerin de görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ

Protesto haberleri ve okul önlerindeki eylem görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Bakü yönetimi dijital mecralara kısıtlama getirdi. Azerbaycan genelinde TikTok, Instagram ve Facebook platformlarına erişim kısıtlandı.

28 Şubat döneminde çekilen bir fotoğraf karesi...

28 ŞUBAT'I AKILLARA GETİRDİ

Güvenlik güçlerinin sert tutumu ve yaşanan sahneler kamuoyunda, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde yaşanan benzer başörtüsü yasaklarını ve eylemlerini akıllara getirdi. Bölgedeki gerginlik ve adli süreç takip ediliyor.