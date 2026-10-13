Barcelona\'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan Barcelona, kritik karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşıma imza attı.

''CEHENNEME GİDEN YOL''

Sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarındaki ateşli atmosferiyle tanınan stadyumunun önünden bir video paylaşan Katalan devi, gönderisine "Cehenneme Giden Yol" notunu düştü.

O SÖZE ATIFTA BULUNULDU

Barcelona'nın, Galatasaray’ın dünyaca ünlü "Cehenneme Hoş Geldiniz" sloganına atıfta bulunduğu bu paylaşım, kısa sürede futbolseverlerden yoğun ilgi görerek gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.