Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol - Son Dakika
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Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

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Barcelona\'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona, maç öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Stadyuma gidilen yolu paylaşan Katalan devi, paylaşımına "Cehenneme Giden Yol" notunu düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan Barcelona, kritik karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşıma imza attı.

''CEHENNEME GİDEN YOL''

Sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarındaki ateşli atmosferiyle tanınan stadyumunun önünden bir video paylaşan Katalan devi, gönderisine "Cehenneme Giden Yol" notunu düştü. 

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Barcelona'nın, Galatasaray’ın dünyaca ünlü "Cehenneme Hoş Geldiniz" sloganına atıfta bulunduğu bu paylaşım, kısa sürede futbolseverlerden yoğun ilgi görerek gündem oldu ve binlerce beğeni aldı. 

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SON DAKİKA: Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol - Son Dakika
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