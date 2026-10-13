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İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı

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İstanbul\'un trafiği Nübel\'i de çıldırttı
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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, İstanbul'daki yaşamına dair açıklamalarda bulundu. Trafikten şikayetçi olan deneyimli kaleci, "İstanbul'da trafik gerçekten de fena... Başlarda arabayı kendim bile kullanıyordum. O zaman okullar tatildi, idare ediliyordu. Şimdi okullar açıldı ve trafik yoğunluğunu iyice hissediyorsunuz. Gerçekten çok zor, sinirlenebiliyorsunuz'' dedi.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, İstanbul'daki günlük yaşantısına ilişkin açıklamalarda bulunurken, şehir trafiğinde yaşanan yoğunluktan da şikayet etti. 

''İSTANBUL'DA TRAFİK GERÇEKTEN DE FENA''

İstanbul'a geldiği ilk dönemde araç kullandığını ancak okulların açılmasıyla artan trafik sonrası araç kullanmaktan vazgeçtiğini ifade eden Nübel, "İstanbul'da trafik gerçekten de fena... Başlarda arabayı kendim bile kullanıyordum. O zaman okullar tatildi, idare ediliyordu. Şimdi okullar açıldı ve trafik yoğunluğunu iyice hissediyorsunuz. Gerçekten çok zor, sinirlenebiliyorsunuz.'' dedi. 

''MERCİMEK ÇORBASINI ÇOK SEVİYORUM

Saha dışındaki günlük rutinini anlatan başarılı kaleci, mercimek çorbasına olan düşkünlüğünü anlatarak, "Neredeyse her gün deniz kenarında yürüyüş yapıp çay içiyorum. Açıkçası çay dünyasına iyice girmiş durumdayım. Antrenman sonrası rutinim böyle. Bu anların tadını çıkarıyor ve İstanbul'u keşfetmeye çalışıyorum. Türk yemekleri çok lezzetli. Belki her zaman en sağlıklısı değiller ama gerçekten çok lezzetliler. Buradaki insanlar yemek yapmayı çok iyi biliyor, bu da çok güzel. Daha yeni çok iyi bir restorana gittim ve Adana kebap yedim. Mercimek çorbasını çok seviyorum." yorumunda bulundu. 

İstanbulBeşiktaşTrafikFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yapacak bise yok milyon milyon kazaniyorsun. birde 30 bin alip ayni trafigi cekene sor 0 0 Yanıtla
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