Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona’da dev maç öncesinde hırsızlık şoku yaşandı.

HIRSIZLARIN HEDEFİNDE GARCIA VE KOUNDE VAR

Katalan ekibinin kalecisi Joan Garcia’nın evine girerek hırsızlık yapan ve Jules Kounde’nin evinin etrafında keşif yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Katalonya Özerk Polisi (Mossos d'Esquadra), Garcia’nın Baix Llobregat bölgesindeki evinde gerçekleşen soygun da dahil olmak üzere bölgedeki konut hırsızlıklarına karıştıkları tespit edilen 58 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

EVİN ETRAFINDA KEŞİF YAPTILAR

Soruşturmada ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde’nin evinin etrafında da keşif yaptıkları ancak içeri giremedikleri belirlendi. Polisin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.