UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev - Son Dakika
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UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev

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UEFA\'dan Fatih Terim\'e sürpriz görev
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray'ın efsane teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim, UEFA adına maçı analiz edip rapor hazırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacağı dev karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

FATİH TERİM MAÇI ANALİZ EDECEK

Türk futbolunun tecrübeli ismi Fatih Terim, bu önemli mücadelede UEFA adına görev yapacak. Terim, karşılaşmayı teknik analiz amacıyla tribünden takip edecek ve mücadeleye ilişkin UEFA'ya detaylı bir analiz raporu sunacak.

ARSENAL - SPORTING MAÇINI DA TAKİP ETMİŞTİ

UEFA, Eylül ayında yaptığı açıklamada bu sezon Şampiyonlar Ligi müsabakalarında teknik gözlemci (technical observer) olarak görev alacak isimleri kamuoyuyla paylaşmış ve Fatih Terim de bu listede yer almıştı. Tecrübeli teknik adam, daha önce de UEFA'nın teknik gözlemci kadrosunda yer alarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal - Sporting eşleşmesini yerinde takip edip raporlamıştı.  

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFatih TerimBarcelonaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emir Emir Emir Emir:
    YORUMDA,RAPORDA NE YAPACAK GALATASARAYLI FUTBOLCULAR NUMARADAN YERE BALIKLAMA ATLIYOR FAUL,FRİKİK,PENALTI ALMAYA ÇALIŞIYORMU YAZACAK VEYA YORUMLAYACAK.KOMİK BİR DURUM. 7 0 Yanıtla
  • bekir yapici bekir yapici:
    Öpmedigi bir UEFA kalmisti onuda halledince bakalim sira kime gelecek. 3 0 Yanıtla
  • İSHAK GÜN İSHAK GÜN:
    sıra emire gelecek bence 1 0 Yanıtla
    Emir Emir Emir Emir:
    BALIKLAMA ATLIYORLAR DİYE YURTDIŞINDA TÜM GAZETELERE ÇIKTI, LİVERPOOL HOCASİ ARNE SLOT REZİL ETTİ.BUNDAN RAHATSIZ OLMUŞSUN İSHAK. 0 0
  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    bu adamda kedi şansı var.! hep dört ayak üstüne geliyor.! acaba bedava mı analiz yapacak.!? yine milyonları cepe indirecek. 0 0 Yanıtla
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