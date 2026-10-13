Galatasaray yönetimi, Barcelona\'yı Galatasaray Adası\'nda ağırladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde İspanyol ekibinin yöneticilerini Galatasaray Adası'nda düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı.

İKİ TAKIM ARASINDA DOSTLUK YEMEĞİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu genel sekreteri Can Natan, yönetim kurulu muhasip üyesi Burak Kutluğ ve yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever katıldı.

Barcelona heyetinde ise kulüp başkanı Joan Laporta, başkan yardımcısı Joan Soler, yönetim kurulu üyeleri Xavier Puig ve Carme Hortala, Laporta'nın özel kalem müdürü Manana Giorgadze ile spor komisyonu üyeleri Enric Masip ve Alejandro Echevarria yer aldı. Organizasyonda UEFA delegesi Danijell Jost da bulundu.

HEDİYE TAKDİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dostluk yemeğinde iki kulüp arasında günün anısına hediye takdimi gerçekleştirildi. Galatasaray ve Barcelona, UEFA delegesi Danijell Jost'a forma hediye ederken, konuk heyete Galatasaray Adası da gezdirildi.