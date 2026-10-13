A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt - Son Dakika
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A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt

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A Milli Takım\'ın başına mı geçiyor? Arda Turan\'dan iddialara yanıt
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Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, isminin A Milli Takım teknik direktörlüğü ile anılması üzerine konuştu. İddiaları reddeden genç hoca, Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim'' dedi.

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, AEK ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde A Milli Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesiyle ilgili iddialara net yanıt verdi.

ARDA TURAN SON NOKTAYI KOYDU

A Milli Takım'ın başına geçmeyi şu an için düşünmediğini açıklayan Arda Turan, "Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim." dedi. 

''SONSUZ SADAKATLE BAĞLIYIM''

Sözlerine devam eden Arda Turan, "Genç bir teknik direktör olarak Avrupa'da kalıp kendimi geliştirmek ve bayrağımızı farklı coğrafyalarda dalgalandırmak istiyorum. Shakhtar Donetsk ile devam eden bir sözleşmem var ve buradaki oyuncularıma verdiğim söze sonsuz sadakatle bağlıyım." ifadelerini kullandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    çok doğru bir karar.! çünkü bu artist oyuncularla başarılı olma şansı çok az.! 1 2 Yanıtla
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Arda bu bir milli mücadele idi gelmeliydin ama sen sınıfta kaldın 1 2 Yanıtla
  • Hayri İzmir Hayri İzmir:
    doğru tercih günü geldiğinde mutlaka gelecektir ve daha çok fayda sağlayacaktır şimdi en küçük terlikte her şey onur omuzlarına yüklenecek hiç gerek yok bizi çok güzel bir şekilde Ukrayna’da yarın belki de Avrupa’nın daha büyük kulüplerinde temsil ederek zaten milli görevini yerine getirdiğini düşünüyorum 2 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Gece gündüz ardalar türkiye ardalardan kurtulamadı 1 1 Yanıtla
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