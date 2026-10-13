TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek - Son Dakika
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TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek

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A Milli Takım'daki görevine son verilen Vincenzo Montella için Türkiye Futbol Federasyonu özel bir veda organizasyonu düzenleyecek. İtalyan teknik adamın bugün TFF'ye gelerek yetkililerle vedalaşması bekleniyor.

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalyan teknik direktörle gerçekleştirilen görüşmenin ardından yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu.

MONTELLA İÇİN ÖZEL VEDA ORGANİZASYONU

A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella'nın bugün (13 Ekim Salı) Türkiye Futbol Federasyonu'na gelmesi bekleniyor. Federasyonun, İtalyan çalıştırıcı için özel bir veda organizasyonu düzenleyeceği belirtildi. Montella'nın organizasyon kapsamında TFF yetkilileriyle vedalaşacağı ifade edildi.

40 MAÇTA 21 GALİBİYET

A Milli Takım'ın başında 40 resmi karşılaşmaya çıkan Vincenzo Montella, bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. İtalyan teknik adam, Ay-yıldızlı ekibin başında maç başına 1,70 puan ortalaması yakaladı.

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Türkiye Futbol FederasyonuVincenzo MontellaMilli TakımSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Artık büyük bir konvoy yaparsınız sizede bu yakışır yalamaya devam 0 0 Yanıtla
  • Murat Vural Murat Vural:
    Defol git 0 0 Yanıtla
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