Montella'nın ayrılığı sonrası Berke Özer sürprizi! Milli Takım'a geri dönüyor mu? - Son Dakika
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Montella'nın ayrılığı sonrası Berke Özer sürprizi! Milli Takım'a geri dönüyor mu?

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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından gözler Berke Özer'e çevrildi. Fransa'da Lille formasıyla başarılı bir performans sergileyen 26 yaşındaki kalecinin yeniden Ay-Yıldızlı kadroya çağrılması gündeme geldi.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona erdiğinin belirtilmesinin ardından kadroda yaşanabilecek değişiklikler konuşulmaya başlandı. Bu isimlerin başında ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Berke Özer geliyor.

BERKE ÖZER İÇİN GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ

2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan karşılaşmasının ardından kadroya alınmaması üzerine milli takım kampından izinsiz ayrıldığı belirtilen Berke Özer'in, teknik direktör değişikliğinin ardından yeniden kadroya davet edilebileceği öne sürüldü.

Montella ile yaşadığı süreç nedeniyle bir süredir Ay-Yıldızlı formadan uzak kalan 26 yaşındaki kalecinin geleceği, yeni teknik direktörün belirlenmesiyle netlik kazanacak.

MONTELLA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Vincenzo Montella, daha önce Berke Özer'in milli takıma dönüşüyle ilgili yöneltilen bir soruya, "Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum" yanıtını vermişti.

FRANSA'DA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Lille formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Berke Özer, aktarılan istatistiklere göre Ligue 1'de çıktığı 5 karşılaşmada kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Maç başına 0,80 gol yeme ortalaması yakalayan milli kalecinin kurtarış yüzdesi ise yüzde 81 olarak kaydedildi. Berke'nin özellikle Lille'in Toulouse'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede yaptığı 9 kurtarış, performansının öne çıkan anlarından biri oldu.

A MİLLİ FORMAYI 2 KEZ GİYDİ

Berke Özer, bugüne kadar A Milli Takım formasını 2 karşılaşmada giydi. 26 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'nin 7 Haziran 2025'te ABD'yi 2-1 mağlup ettiği ve 11 Haziran 2025'te Meksika'ya 1-0 yenildiği hazırlık karşılaşmalarında görev aldı. Berke'nin yeniden milli takıma davet edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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