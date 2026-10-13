Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika
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Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

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Polonya'da askeri üniforma giyerek askerlerle dalga geçen bir kişi, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı anları da canlı yayına yansırken, şahsın hangi suçlamayla gözaltına alındığı henüz açıklanmadı.

Polonya'da bir kişi, askeri üniforma giyerek askerlerle dalga geçtiği anları TikTok hesabından canlı yayınladı. Ancak yayın devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Şahıs, canlı yayın sırasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Böylece gözaltı anları da yayına yansıdı.

GÖZALTI NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Şahsın hangi suçlamayla gözaltına alındığına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın ayrıntıları ise henüz bilinmiyor.

GözaltıPolonyaDünyaSon Dakika

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