İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İş bulmak için mülakatlara katılan yüksek lisans öğrencisi genç bir kadın, görüştüğü işverenin ücretsiz çalışma teklifini anlattı. İddiaya göre işveren, başka bir adayın işe alınması durumunda genç kadının herhangi bir ücret almadan çalışmayı kabul edip etmeyeceğini sordu. Genç adayı bu görüşmeyi gülerek anlatsa da teklif karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi.
İş arayan genç bir kadının katıldığı mülakatta kendisine yöneltildiğini belirttiği soru şaşkınlık yarattı. Yüksek lisans eğitimine devam eden genç aday, işverenin kendisine başka bir adayın işe alınması durumunda ücretsiz çalışmayı kabul edip etmeyeceğini sorduğunu anlattı.
“BAŞKASINI İŞE ALIRSAK ÜCRETSİZ ÇALIŞIR MISIN?”
Genç kadın, iş görüşmesinde yaşadığı diyaloğu arkadaşıyla paylaşarak karşılaştığı teklifi anlattı. İddiaya göre işveren, adaya kendisini çok beğendiklerini ancak başka bir kişiyi işe almaları halinde ücretsiz olarak çalışıp çalışmayacağını sordu.
Yıllardır eğitim aldığını ve özgeçmişini geliştirmek amacıyla daha önce gönüllü çalışmalarda bulunduğunu belirten genç aday, bu soruyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.
İŞVERENİN TEKLİFİ TARTIŞMA YARATTI
Genç kadının yaşadığı olayı anlattığı paylaşımın ardından iş görüşmelerinde adaylardan beklenenler ve emeğin karşılığı yeniden tartışma konusu oldu.
Paylaşımı değerlendiren kullanıcılar, iş arayan kişilerin eğitim ve deneyimlerinin karşılıksız çalıştırılmaları için gerekçe oluşturamayacağını belirterek ücretsiz çalışma teklifine tepki gösterdi.
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