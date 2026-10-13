Cemil Tugay: Söylenecek çok şey var ama... - Son Dakika
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Cemil Tugay: Söylenecek çok şey var ama...

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AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere konuşan Tugay, "Söylenecek çok şey var ama sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir’e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Söylenecek çok şey var ama sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir’e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı" dedi.

CEMİL TUGAY'DAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay’ı AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ve AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran çiçekle karşıladı. Tugay, parti binasında AK Parti’nin belediye meclisi ilçe grup başkan vekilleri, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla ayrı ayrı toplantılar yaptı. Toplantıların ardından açıklama yapan Tugay şunları söyledi:

Cemil Tugay: Söylenecek çok şey var ama...

"KONUŞMAK DEĞİL, ÇALIŞMAK ZAMANI"

“İzmir AK Parti İl Başkanlığı binasındayız. Bugün ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve meclis grup başkanvekilleriyle tanıştık. Açıkçası bazı sivil toplumdan tanıdığım insanların da il yönetiminde olduğunu bilmiyordum. Bugün onları görmüş oldum, şaşırdım. Ama nitelikli, oldukça çalışkan, iyi insanların burada bir araya geldiğini de gördüm. Sıcak karşılamaları için, geleceğe dair hep beraber çalışacağız yönünde verdikleri o güzel mesajlar için çok teşekkür ederim. Söylenecek çok şey var ama sıkça tekrar ettiğimiz gibi İzmir’e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı.”

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Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayAK PartiPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • nwm4tt5vbv nwm4tt5vbv:
    Bırakın bu işleri Muhterem kimse inanmıyor. 2 11 Yanıtla
  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Bidaki seçimde o başkanlığı unut 2 8 Yanıtla
  • aykut.mcse aykut.mcse:
    Bizim de İzmir halkı olarak sandıkta söyleyeceğimiz çok şey olacak satılık adamlar! 2 6 Yanıtla
  • Erdinç B. Erdinç B.:
    yahu adama demezler mi baskanliga yeni mi basladim diye. adam ayni makam ayni, ne degisti? orasini siz biliyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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