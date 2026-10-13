Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Abdullah Avcı'dan beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Abdullah Avcı'dan beklenen açıklama geldi

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Milli Takım\'ın yeni hocası mı olacak? Abdullah Avcı\'dan beklenen açıklama geldi
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A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen Abdullah Avcı, göreve açık kapı bıraktı. Henüz netleşen bir durum olmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçını izlemek için RAMS Park'a gelen Avcı, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

AÇIK KAPI BIRAKTI

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yaşanan yol ayrımından sonra adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen Avcı, "Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? <a class='keyword-sd' href='/abdullah-avci/' title='Abdullah Avcı'>Abdullah Avcı</a>'dan beklenen açıklama geldi

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan Avcı, "Uzun süredir çalışan bir teknik direktörüm. Aralıklarım çok fazla yok. Çok fazla tüketen biri olmadım. Sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da çalıştım. Bu süreçte seçici davrandım. Yurt içi ve yurt dışında 10-12 kulüpten teklif aldım. ya yarışmak ya da bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibarıyla böyle bir tercihim olmadı. Biraz dinlenme, bunu yaparken de ekibimle hem lig hem de uluslararası seviye üzerinden çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray-Barcelona maçıyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi seviyesi olunca bu oyunları canlı görmek adına buradayız. Avrupa kupalarında sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor adına umarım güzel bir hafta olur. Hem Galatasaray'a hem de yarın ve perşembe günü oynayacak diğer takımlarımıza başarılar diliyorum. Umarım ülkemizin sevindiği müsabakalar olur." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA
Abdullah AvcıMilli TakımSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • d.huseyin55 d.huseyin55:
    O zaman milli takımın cenaze namazını şimdiden kılmakta fayda var . 0 0 Yanıtla
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