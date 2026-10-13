ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük saygı duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'e yönelik operasyonlara Türkiye'nin de katılmasını isteyebileceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkisine vurgu yaparak iki ülke arasında yeni bir iş birliği adımı atılabileceğinin sinyalini verdi.

TRUMP: ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

Erdoğan için "çok iyi dostum" ifadesini kullanan Trump, kendisine büyük saygı duyduğunu belirtti. Trump şu ifadeleri kullandı: "İsteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum. Bence Erdoğan, kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum."