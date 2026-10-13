Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma, 26 yaşındaki futbolcu için transfer açısından da büyük önem taşıyor.

İKİ AVRUPA KULÜBÜ TRİBÜNDE OLACAK

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın oyuncu izleme ekiplerinin, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını tribünden takip edeceği belirtildi.

İki kulübün scoutlarının özellikle Barış Alper Yılmaz'ın performansına odaklanacağı ve milli futbolcu hakkında detaylı rapor hazırlayacağı ifade edildi.

DEV MAÇTA GÖZLER BARIŞ ALPER'DE

Hızı, fiziksel gücü, yüksek temposu ve farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle öne çıkan Barış Alper Yılmaz'ın Barcelona karşısında sergileyeceği performans, transfer ihtimalini değerlendiren kulüpler açısından önemli olacak. Avrupa'nın iki önemli liginden gelen ilgi, milli futbolcunun geleceğine ilişkin transfer beklentilerini de artırdı.

BU SEZON 8 MAÇTA 1 GOL

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 8 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, sezonun ilk golünü geçtiğimiz cuma günü oynanan Kasımpaşa maçında kaydetti.