Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak - Son Dakika
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Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak

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Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz için özel takip yapılacak. Napoli ve Stuttgart'ın scout ekipleri, milli futbolcuyu tribünden izleyerek transfer için rapor hazırlayacak.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma, 26 yaşındaki futbolcu için transfer açısından da büyük önem taşıyor.

İKİ AVRUPA KULÜBÜ TRİBÜNDE OLACAK

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın oyuncu izleme ekiplerinin, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını tribünden takip edeceği belirtildi.

İki kulübün scoutlarının özellikle Barış Alper Yılmaz'ın performansına odaklanacağı ve milli futbolcu hakkında detaylı rapor hazırlayacağı ifade edildi.

Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak

DEV MAÇTA GÖZLER BARIŞ ALPER'DE

Hızı, fiziksel gücü, yüksek temposu ve farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle öne çıkan Barış Alper Yılmaz'ın Barcelona karşısında sergileyeceği performans, transfer ihtimalini değerlendiren kulüpler açısından önemli olacak. Avrupa'nın iki önemli liginden gelen ilgi, milli futbolcunun geleceğine ilişkin transfer beklentilerini de artırdı.

BU SEZON 8 MAÇTA 1 GOL

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 8 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, sezonun ilk golünü geçtiğimiz cuma günü oynanan Kasımpaşa maçında kaydetti.

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    Yorumlar (5)

  • turgayscxcc turgayscxcc:
    Dünyanın en yetenekli uc kagitcisi 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Koşmanın ve kendini yere atması dışında ne gibi bir özelliği varda takibe gelmişler. Hadi inşallah alırlar da götürürler. 1 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    gelenlerin aklına şaşarım bence kesinlikle o değildir 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    üzrene keremi de hediye edecez 0 0 Yanıtla
  • nwgp9mgsgz nwgp9mgsgz:
    ülkemizin yetiştirdiği ender kaliteli topçu, eksikliği elbette var bitiriciliği iyi olsa şu an burada değil Avrupa’da izlerdik. Avrupa’dan yetişmiş yerli oyuncuları değil ülkemizden yetişmiş yetenekli oyuncuları özler olduk. 0 0 Yanıtla
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