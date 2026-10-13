Canlı anlatım: Galatasaray\'ın ikinci golü iptal

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo.

CANLI ANLATIM:

37' VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt nedeniyle Galatasaray'ın ikinci golü iptal edildi.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Osimhen ile fark 2'ye çıkıyor. İnanılmaz bir maç!

33' Eren Elmalı, sol kanatta Leao'yu topla buluşturmak istedi. Son anda araya giren Eric Garcia, topu kornere gönderdi! Temsilcimiz Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

32' Yunus Akgün, savunma arkasına koşu yapan Osimhen'i gördü ve pasını gönderdi. Topu kontrol eden Osimhen, istediği dokunuşu yapamayınca Galatasaray atağı sonuçsuz kaldı.

30' Leao'nun sol kanattan taşıdığı topu Batrakov'a aktarmasının ardından yıldız oyuncu, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi! Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk golünü Barcelona'ya attı! Galatasaray 1-0 Barcelona!

29' Leao'nun sol kanattan taşıdığı topu Batrakov'a aktarmasının ardından yıldız oyuncu, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi! Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk golünü Barcelona'ya attı! Galatasaray 1-0 Barcelona!

28' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Batrakov attı, Galatasaray öne geçti. İşte bu!

26' Eric Garcia, sağ kanatta Olmo'ya doğru pasını gönderdi. Olmo'nun vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.

24' Lamine Yamal, sağ kanattan ortasını açtı. Ceza sahasında Olmo'nun kafa vuruşunda top auta çıktı. Barcelona önemli bir fırsattan yararlanamadı.

22' Gordon ile Olmo'nun verkaç denemesi sonuçsuz kaldı. Araya giren savunmamız topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi!

21' Temsilcimiz Galatasaray, ön alan baskısıyla topu kazandı. Ancak sarı-kırmızılılar hücumu geriden kurmak için yeniden savunmaya döndü.

20' Pedri, savunma arasından Olmo'ya pasını gönderdi. Son anda araya giren Davinson Sanchez, topu Uğurcan Çakır'a bıraktı. Uğurcan da tehlikeyi uzaklaştırdı!

19' Lamine Yamal, baskıyla topu kazandı ancak top oyun alanının dışına çıktı. Temsilcimiz Galatasaray'da Eren Elmalı taç atışını kullanacak.

18' Uğurcan Çakır, kale vuruşuyla oyunu başlattı. Osimhen'e doğru gönderilen topun ardından seken top Barcelona'da kaldı.

17' Barcelona, Pedri, Rodri, Lamine Yamal ve Olmo arasındaki seri paslarla temsilcimizin yarı alanında boşluk aramayı sürdürüyor.

15' Barcelona, savunmadan paslarla çıkarak hücum organizasyonu geliştirmeye çalışıyor. Temsilcimiz Galatasaray, rakibin oyun kurmasını engellemek için baskı yapıyor.

14' Barış Alper Yılmaz, sol kanatta Leao'yu düşündü ve uzun bir pas gönderdi. Leao'dan önce araya giren Cubarsi, topu taca gönderdi. Taç atışı temsilcimiz Galatasaray'ın!

12' Barcelona, rakip yarı alanda paslaşarak savunmamızda boşluk arıyor. Temsilcimiz Galatasaray, rakibin pas bağlantılarını kesmeye çalışıyor.

10' Cancelo, ceza sahamıza kadar rahat ilerledi ancak savunmamız araya girerek topu kazandı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı da kalktı.

9' Yunus Akgün, Osimhen'e doğru havadan bir pas gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

8' Pedri, savunmamızın arkasına sarkan Lamine Yamal'ı düşündü ancak Eren Elmalı bir kez daha araya girerek tehlikeyi önledi!

6' Barcelona'da Olmo savunma arkasına sarktı, karşı karşıya pozisyonda çekilen şutu Uğurcan Çakır harika çıkardı! Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı da kalktı.

5' Cancelo, oyunun yönünü değiştirmek için sağ kanada uzun bir top gönderdi. Lamine Yamal'a gitmek isteyen pası Eren Elmalı araya girerek kesti. Top yeniden temsilcimiz Galatasaray'da!

4' Temsilcimiz Galatasaray, ön alan baskısıyla Cancelo'ya hata yaptırdı. Top yeniden sarı-kırmızılılarda!

3' Barcelona, paslaşarak Galatasaray yarı alanına yerleşti. Olmo'nun topu kontrol ettiği sırada Davinson Sanchez'in müdahalesine faul kararı çıktı. Barcelona serbest vuruş kullanacak.

2' Barcelona, Gordon ile sol kanattan geldi. İçeriye çevrilmek istenen topun oyun alanını terk ettiğini belirten hakem, aut kararı verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz.