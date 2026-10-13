Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı

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Osmaniye'de maddi durumu iyi olmayan kişileri kandırarak fuhşa yönlendirdikleri ve bu kişiler üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin 13 adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, diğer 6 kişi hakkında farklı adli kontrol kararları verildi.

Osmaniye'de ekonomik açıdan zor durumda bulunan kişileri fuhşa yönlendirdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalanan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN KİŞİLERİ HEDEF ALMIŞLAR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, ekonomik sıkıntı yaşayan kişileri kandırarak fuhşa yönlendiren ve bu faaliyetler üzerinden maddi kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre şüpheliler, maddi durumu iyi olmayan kişileri hedef alarak fuhuş yapmalarına aracılık etti.  Polis ekipleri, söz konusu faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişileri belirlemek amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin fuhşa aracılık ederek maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet ekipleri, yürüttükleri çalışmaların ardından operasyon düzenlenecek adresleri belirledi. Kent genelinde tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.  Operasyon kapsamında toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelileri işlemleri için emniyete götürdü. 

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın merkezinde, ekonomik açıdan dezavantajlı kişilerin kandırılarak fuhşa yönlendirilmesi ve bu faaliyetlerden maddi çıkar sağlanması iddiaları yer aldı. Adliyeye çıkarılan 14 şüpheli hakkında farklı adli kararlar verildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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