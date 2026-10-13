69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

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Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda, 69 yaşındaki yazar Kul Sadi Yüksel'in ters kelepçeyle gözaltına alınması tepki çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturmasında 6 Ekim’de sekiz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep’teki operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 17’si adli kontrolle serbest kaldı.

TERS KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

69 yaşındaki araştırmacı-yazar Kul Sadi Yüksel de aynı operasyonda gözaltına alındı. Yüksel'in ters kelepçelenerek götürülmesi tepki çekti. Adli kontrolle serbest bırakılan Yüksel'in ters kelepçeli görüntüleriyle ilgili harekete geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

KUL SADİ YÜKSEL KİMDİR?

3 Nisan 1957’de Muş’un Varto ilçesinde doğan Kul Sadi Yüksel, 1980’de Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu.

Bir dönem Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan Yüksel, daha sonra Millî Gazete, Yeni Devir, Ribat ve Vahdet gibi yayın organlarında yazıları yayımlandı.

İçişleri BakanıMustafa ÇiftçiKahramanmaraş3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mevlut cetin mevlut cetin:
    Mevzuatta kaçma şüphesi varsa şüpheliye kelepçe takılır denir. Kepçenin önden ve arkadan takılıp takılamayacağına dair hüküm yok. Ama bizim hükümette maalesef memurları ve çocukları cezalandırma azmi olduğu için kolluk kuvvetlerine hesap sorulur 12 3 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yanlis. muhalefet ise tersden takilir bunlara gore. 0 0
  • eyup çinkılınç eyup çinkılınç:
    pvsk da ters düz kelepçe ayrımı yapılmamıştır.usul her daim ters kelepçedir.suphelinin kendisine yada bir başkasına zarar vermemesi adına ters kelepçe elzemdir. 4 4 Yanıtla
  • Gokay Ergul Gokay Ergul:
    Olması gereken bu değil mi gözaltına alınan kişi kelepçelenmesi gerekmiyor mu kaldı ki deaş şüphelisi terörist yani çiçekle mi götürecekler 4 2 Yanıtla
  • Uğur Deniz Uğur Deniz:
    Ters veya düz kelepçe takmak polisin inisiyatifdedir istediğiniz kadar sorsuturma acin ceza veremezsiniz sadece başka bir birime atarsınız 2 3 Yanıtla
  • Legend Ofzelda Legend Ofzelda:
    imam hatiplerde bile dindara gıcık öğretmenler olabilir ki kollukta niye olmasın. fırsatını bulan kamu gücünü dibine kadar fikrine göre kullanır sanki bizde mossad var tespit yapsın burası k.kore değil belkide suçu sabitti öğretmenliği yaşı kimin umrunda 2 1 Yanıtla
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