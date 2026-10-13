69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

Legend Ofzelda:

imam hatiplerde bile dindara gıcık öğretmenler olabilir ki kollukta niye olmasın. fırsatını bulan kamu gücünü dibine kadar fikrine göre kullanır sanki bizde mossad var tespit yapsın burası k.kore değil belkide suçu sabitti öğretmenliği yaşı kimin umrunda